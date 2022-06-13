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كييف (أوكرانيا): أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفيردونيتسك "مروعة" في وقت تهدد القوات الروسية بالسيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر "تلغرام" "الكلفة البشرية لهذه المعركة مرتفعة للغاية بالنسبة إلينا. إنها مروّعة بكل بساطة".