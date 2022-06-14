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مجلس أوروبا (فرنسا): اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن القانون حول "العملاء الأجانب" الذي أقرته روسيا عام 2012 ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم صدر إثر شكوى قدمتها 73 منظمة غير حكومية روسية من بينها "ميموريال".

ورأت المحكمة الأوروبية أن القانون يفرض على المنظمات غير الحكومية "مطالب استثنائية على صعيد التدقيق الحسابي والتصريح والإشهار، ويعرضها لغرامات فادحة" مشيرة إلى أنه قاد إلى حلّ أو تصفية العديد من المنظمات غير الحكومية ولم يكن "ضروريا في مجتمع ديموقراطي".