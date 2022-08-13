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القاهرة: وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة السبت على اجراء تعديل وزاري واسع يشمل 13 حقيبة وزارية لأول مرة منذ نهاية عام 2019.

ونشر موقع الهيئة الوطنية للاعلام الرسمي (ماسبيرو)أن "مجلس النواب وافق اليوم السبت، على جميع الترشيحات الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري".

وكان السيسي كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "دعوت مجلس النواب اليوم (السبت) للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".

وأرجع السيسي أسباب ذلك إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي".





لقطة من أجواء الجلسة



اليمين

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعدما صدرت موافقة مجلس النواب على التعديل.

ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

ولم يجر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعديلات وزارية سوى مرة واحدة في كانون الأول/ديسمبر من العام 2019، منذ أن كلف بمهمته من قبل الرئيس السيسي في العام 2018.

وشمل التعديل وزارات الري والطيران المدني والهجرة والصحة والتعليم العالي والانتاج الحربي والقوى العاملة وقطاع الاعمال والثقافة والتنمية المحلية.

كما تضمن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتربية والتعليم.

وبحسب موقع ماسبيرو، تولى هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأميركية، حقيبة وزارة الري بدلا من محمد عبد العاطي، في وقت تشتد أزمة سد النهضة الاثيوبي خصوصا بعدما اعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.

واختير أحمد عبسى أبو حسين لوزارة السياحة والآثار خلفا لخالد عناني. شغل أبو حسين منصب الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أكبر المصارف الخاصة في مصر.

وتولّت السفيرة سها سمير ناشد وزارة الدولة للهجرة خلفا لنبيلة مكرم، كما عين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من طارق شوقي.

أما وزارة التجارة والصناعة فتولى مسؤولتيها أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلفا لنيفين جامع.

وأُسندت مهام وزارة الصحة إلى خالد عبد الغفار ليستكمل مهمته التي بدأها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي كقائم للأعمال بدلا من الوزيرة هالة زايد ويترك مهامه كوزير للتعليم العالي لنائبه أيمن عاشور ليصبح وزير التعليم العالي.

ولحقيبة وزارة الطيران المدني تولى الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية، المسؤولية خلفا لمحمد منار. ولم يتضح بعد إن كان حلمي ما زال في منصبه العسكري.

كذلك عُينت نيفين الكيلانى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة بدلا من ايناس عبد الدايم.