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إيلاف من بيروت: طورت الصين الشعبية نظامًا جديدًا للطائرات من دون طيار بهدف تعديل المناخ، وهو قادر على استشعار الغيوم والأمطار والرياح والهباء الجوي في الهواء عن بعد.

وأكمل هذا النظام المسير، الذي يتميز بحمولة كبيرة وقدرة طويلة على التحمل وتكلفة صيانة منخفضة وانتشارسريع، رحلته الأولى التي استغرقت 75 دقيقة من مطار في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، ما يثبت سلامة المسيرة وقدرات منشآتها المحمولة جوا.

من الوظائف الجديدة لهذه المسيرة الكشف المزدوج بالليزر والميكروويف، والكشف عن المفاصل النشطة السلبية في الهواء، والاستشعار عن بعد، وفقًا لمعهد تابع لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

يمثل نجاح هذه الرحلة الأولى إنجازًا كبيرًا للمسيرات الصينية المستخدمة في الاستشعار عن بعد متعدد الوظائف لتعديل المناخ. ويمكن أن يساهم في الحد من الكوارث والحماية الإيكولوجية.