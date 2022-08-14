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دمشق: قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية في سوريا الاحد، وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله ان "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ (...) مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس"، مضيفا "أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".