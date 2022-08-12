قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: منذ 5 أغسطس - اليوم الذي قتلت إسرائيل تيسير الجعبري، قائد اللواء الشمالي لسرايا القدس - حتى 7 أغسطس- يوم أعلنت إسرائيل والجهاد الإسلامي عن وقف إطلاق النار في ظل الوساطة المصرية- تركت حركة حماس، أكبر فصيل مسلح في قطاع غزة، الجهاد الإسلامي وحده في معركته.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي على العملية ضد إسرائيل اسم "وحدة ساحات المعركة"، في إشارة إلى استراتيجية توحيد ساحات المعارك في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية والأراضي داخل الخط الأخضر لعام 1948، في محاولة لإحباط الخطط الإسرائيلية لفصل المقاومة في غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

اندلعت هذه المعركة من خلال عملية "فجر البرق" التي شنتها إسرائيل ضد الجهاد الإسلامي وحده، بحجة "إنهاء تهديد ملموس لمواطني إسرائيل و[المستوطنات] في غلاف غزة"، كما جاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس كما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 5 أغسطس.

في 8 أغسطس، ذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أنه في بداية عملية "فجر البرق"، سلمت إسرائيل حماس رسالة مفادها أن هذه العملية العسكرية ليست موجهة ضدها، ودعتها إلى عدم الانضمام إلى الجهاد الإسلامي في القتال، مقابل الامتناع عن مهاجمة أي من مواقع حماس داخل غزة. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، في بيان صدر في 5 أغسطس: "العدو الإسرائيلي هو الذي بدأ التصعيد العسكري ضد المقاومة في غزة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة". وأضاف: "كل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة متحدة في المعركة ضد إسرائيل".

على الرغم من تعليقات برهوم، لم تستفد حماس من مخزونها الاستراتيجي من الصواريخ، ولم تعلن أنها أطلقت أي صاروخ على إسرائيل خلال المعركة التي استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل والجهاد الإسلامي.

ليس الأول

لم يكن قرار حماس بعدم المشاركة في المعركة الأخيرة هو الأول. في 12 نوفمبر 2019، عندما اغتالت إسرائيل بهاء أبو العطا، سلف الجعبري، في غزة، ردت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. ومع ذلك، لم تطلق حماس أي صاروخ باتجاه إسرائيل في ذلك الوقت لتجنب التصعيد في ضوء الظروف المعيشية السيئة في غزة، كما قال زعيم حماس باسم نعيم لـ "بي بي سي" في ذلك الوقت. ويبدو أن دور حماس تحول من مقاومة إسرائيل في الحروب الأربع السابقة على غزة إلى التعجيل بوساطة أدت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي خلال الجولة الحالية من المواجهات.

وفقا لتقرير نشر في 8 أغسطس على موقع "حماس" الإلكتروني، أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، اتصالات رسمية مع مصر وقطر، عبر أجهزة الاستخبارات المصرية ووزير الخارجية القطري. إضافة إلى ذلك، اتصل هنية بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

في مؤتمر صحفي من طهران في 7 أغسطس، أعلن الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد نخلة أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل أن تطلق إسرائيل سراح العضو البارز في الجهاد الإسلامي بسام الساعدي، والمضرب عن الطعام خليل عواودة. ووصف نخلة حماس بأنها العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية، على الرغم من الانتقادات الشعبية الواسعة النطاق الموجهة ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم مشاركتها في المعركة. وأضاف نخلة أنه على الرغم من أن حماس لم تشارك، فإنها وفرت بيئة مواتية لسرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، خلال المعركة الأخيرة، وشدد على أن حماس والجهاد جبهة موحدة ضد إسرائيل.

هنية - نخلة

وفقا لتقرير نشر في 8 أغسطس على موقع حماس الإلكتروني، اتصل هنية بنخلة هاتفيًا ووافق على أن تعقد قيادة الحركة قريبا اجتماعا لمناقشة التطورات السياسية والميدانية من أجل تحصين المسار الاستراتيجي لمستقبل الفصائل المسلحة. ونسب موقع "المونيتور" إلى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق السالمي قوله إن الحركة انخرطت في عملية "وحدة ساحات القتال" بموقف فلسطيني موحد، وأكد أن هناك تنسيقا بين الجناحين العسكريين للقوات المسلحة الوطنية والإسلامية خلال المعركة. لكنه قال إن أكبر عمل عسكري خلال المعركة نفذته حركة الجهاد الإسلامي بسبب اغتيال قادة عسكريين من سرايا القدس.

أضاف السالمي: "الوسطاء الذين تحدثوا بصراحة مع الجهاد الإسلامي بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار هم المصريون، قبل أن ينضم الجانب القطري والأمم المتحدة إلى جهود الوساطة".

وقال الكاتب والمحلل السياسي المقرب من الجهاد الإسلامي حسن عبده إن اقتصار المعركة على ثلاثة أيام فقط قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار يعود إلى الضغوط الإقليمية التي تمارس على الجهاد الإسلامي. واضاف أن حماس أدت دورا مهما في جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمميين. مع ذلك، يعتقد عبده أن عدم مشاركة حماس في المعركة هو فرصة للجهاد الإسلامي لإظهار قدراتها العسكرية، والتي ليست واضحة جدا في نظر الجمهور الفلسطيني الذي ينظر إلى الحركة على أنها منظمة صغيرة من حيث القدرات العسكرية مقارنة بحماس.

لا قضية وطنية

وأشار إلى أن القدرات العسكرية للجهاد الإسلامي تجلت من خلال 130 صاروخا أطلقت خلال 10 دقائق على تل أبيب والمستوطنات في غلاف غزة خلال المعركة الأخيرة.

وقال الكاتب السياسي المقرب من حماس إياد القرة إن حماس لم تنضم إلى المعارك الأخيرة بسبب اعتقادها أن جولة المواجهة "هذه لم تكن مرتبطة بقضايا وطنية، بما في ذلك قضية القدس التي دفعت حماس إلى إطلاق 'معركة سيف القدس' في مايو 2021". أضاف: "انخرطت حركة الجهاد الإسلامي في هذه المعركة لأسباب تتعلق بأسراها، ومن هنا جاءت مطالبتها بالإفراج عن أسيرها المضرب عن الطعام [عواودة] وآخرين، وهو ما لا يتطلب دخول حماس في مواجهة عسكرية مع إسرائيل. وأعطت حماس الجهاد الإسلامي الحرية في اختيار كيفية الرد على اغتيال قائدها العسكري في غزة"، مؤكدًا أن الشارع الفلسطيني منقسم حول عدم مشاركة حماس في المعركة الحالية.

ولا يعتقد طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية، أن عدم مشاركة حماس في المعركة العسكرية سيؤدي إلى توتر مع الجهاد الإسلامي