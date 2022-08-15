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يريفان: قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجُرح العشرات في انفجار لم تُعرف أسبابه وقع الأحد في حيّ تجاري في يريفان، وفق ما أعلنت سلطات أرمينيا.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدّى إلى اندلاع حريق".

وأعلنت مقتل ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أنّ نحو أربعين جريحًا يُعالجون في المستشفيات.

ونشرت الوزارة أسماء 25 شخصًا يجهل ذووهم مصيرهم، متحدّثة عن احتمال أن يكونوا عالقين تحت أنقاض مبنى انهار جرّاء الانفجار.

وقع الانفجار بُعيد ظهر الأحد في سوق الجملة في سورمالو.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود قولهم إنّ الانفجار وقع في موقع تُخزّن فيه ألعاب ناريّة، لكنّ السلطات لم تصدر بيانًا بهذا الشأن.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود.

وفي تسجيل آخر، يُسمع دويّ انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب ناريّة.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة أنّ عمّال الإغاثة انتشلوا عشرة ناجين من الأنقاض.

ويشارك متطوّعون في عمليّات البحث ورفع الأنقاض التي يُجريها نحو مئتين من عناصر الإطفاء والإغاثة، بحسب وزارة حالات الطوارئ التي أشارت أيضًا إلى مشاركة شاحنات وآليّات.

وأصدرت السفارة الروسيّة بيانًا قدّمت فيه التعازي لعائلات الضحايا وأقاربهم.

تشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة كبيرتَين.

وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، تمّ إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقًا أنّه لم يُعثر في نهاية المطاف على أيّ عبوات ناسفة في داخله.