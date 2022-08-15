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قبل ستة أشهر تقريبا، غزا الجيش الروسي أوكرانيا. منذ ذلك الحين، مر 173 يوما، لكن القوات الروسية لا تزال تحاول تحقيق أهدافها المعدلة.

إيلاف من بيروت: لا تزال القوات الروسية تعاني خسائر فادحة في أوكرانيا، وفعاليتها تعاني بسبب ذلك، ما يجعل من الصعب شن عمليات هجومية ناجحة.

ادعت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه حتى الاثنين، قتلت القوات الأوكرانية ما يقرب من 43،750 جنديا روسيا (وجرحت ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا العدد)، ودمرت 233 طائرة مقاتلة وطاذرة نقل، و195 طائرة هليكوبتر للهجوم والنقل، و1،876 دبابة، و985 قطعة مدفعية، و4،141 ناقلة جند مدرعة ومركبات قتالية للمشاة، و261 نظام صواريخ إطلاق متعددة الفوهات (MLRS)، و15 قاربا وقواطع، 3044مركبة وخزان وقود، و136بطارية مضادة للطائرات، و787 نظاما جويا تكتيكيا من دون طيار، و92 منصة معدات خاصة، مثل مركبات التجسير، وأربعة أنظمة صواريخ باليستية متنقلة من طراز إسكندر، و187 صاروخ كروز أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

استفتاءات صورية في الأفق

ليس سرا أن الهدف الأساسي للكرملين في أوكرانيا هو الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية وضمها إلى روسيا. ودونباس، أي مقاطعتا دونيتسك ولوهانسك، هما أول منطقتين مرشحتين لمثل هذا الضم غير القانوني.

بادئ ذي بدء، تحتل أجزاء كبيرة من المقاطعتين الأوكرانيتين وتديرهما قوات انفصالية موالية لروسيا. لذلك، هناك بالفعل هيكل من شأنه أن يدعم الضم من قبل روسيا. لكن الانفصاليين الموالين لروسيا لا يكفون بمفردهم، وفي أجزاء أخرى من أوكرانيا، مثل خيرسون، لا توجد قاعدة دعم كافية لروسيا كما هو الحال في أجزاء من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك.

لذا، وللتعويض عن أوجه القصور هذه، كان الكرملين يعد استفتاءات صورية لبعض الوقت، هدفها خلق الوهم الضروري بأن الشعب الأوكراني في تلك الأجزاء من البلاد يريد أن تضمه روسيا.

'في 11 أغسطس 2022، ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن دينيس بوشيلين، رئيس ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية، قال إن تاريخ الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا سيتم الإعلان عنه بعد 'التحرير الكامل' لدونيتسك، بحسب ما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية: "في السابق، في يونيو 2022، نشر الصحفيون الاستقصائيون أدلة على استراتيجية تخطيط مجلس النواب الشعبي لإجراء مثل هذا الاستفتاء وضمان أن 70 في المئة على الأقل من الأصوات كانت لصالح الانضمام إلى روسيا'.

أضافت وزارة الدفاع البريطانية: "مرجح أن روسيا في مراحل التخطيط المتقدمة لإجراء استفتاء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان القرار النهائي للمضي قدما في التصويت قد اتخذ بعد، ومرجح أيضاً أن يرى الكرملين فشل الجيش في احتلال كامل دونيتسك حتى الآن انتكاسة لأهدافه القصوى في أوكرانيا".