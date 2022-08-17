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إيلاف من الرباط: لقي 15 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 37 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت صباح الأربعاء بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار إقليم خريبكة بوسط البلاد.



وأوضحت السلطات المحلية بإقليم خريبكة أن الحادثة نجمت عن انقلاب حافلة للمسافرين قادمة من الدار البيضاء ومتجهة صوب منطقة آيت عتاب عبر مدينة بني ملال، بأحد المنعرجات.



واستنفرت الحادثة السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية وطاقم طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم نقل جميع المصابين الى المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.