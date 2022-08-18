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إيلاف من بيروت: لعدة قرون، اعتمدت روسيا على طقسها الشتوي القاسي لقهر الغزاة. لكن، مع اقتراب فصل الخريف في أوكرانيا، قد تجد القوات الروسية نفسها على الجانب الخاسر من "راسبوتيتسا"، أو الفترة الرطبة والموحلة الناجمة عن ذوبان الثلوج في الربيع والأمطار الغزيرة في الخريف.

راسبوتيتسا، المعروف أيضا باسم "المارشال وحل"، معروف جيدا للمؤرخين العسكريين. خلال غزو نابليون لروسيا في عام 1812، لم يتمكن الجنود الفرنسيون من التراجع على الطرق الريفية الموحلة. بعد أكثر من قرن من الزمان، خلال الحرب العالمية الثانية، كانت دبابات وشاحنات أدولف هتلر تتناثر في الوحل العميق أثناء محاولتها التقدم إلى موسكو. وقال جيسون ليال، أستاذ الحكومة في دارتموث، في بداية الغزو إن "راسبوتيتسا" واحد من أسلحة الجيش الأوكراني، إلى جانب الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات وصواريخ أرض-جو.

أكثر صعوبة

عندما بدأ الكرملين غزوه في فبراير الماضي، كانت مسألة كيفية تأثير "راسبوتيتسا" على خطط الجيش الروسي الغازية للمعركة موضوعا مهما. وقالت أليسا ديموس، كبيرة محللي السياسات في مؤسسة راند، في مارس إن الجيش الروسي قد يجد التنقل في الطرق الأوكرانية أكثر صعوبة مما كان يتوقع: "إنها طرق ترابية، أو مليئة بالحفر بشكل لا يصدق. ومن المهم تذكير الناس بأنه عندما نتحدث عن نقل البنية التحتية الثقيلة أو الآلات الثقيلة عبر هذه المسافات الطويلة، يمكن الدبابة أن تدمر طريقا جيد البناء اعتمادا على وزنها وعوامل أخرى".

انتشرت الكثير من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي للدبابات الروسية المهجورة في الأشهر الستة الأولى من الغزو. ووفقا لمنظمة أوريكس الاستخباراتية المفتوحة، تم التخلي عن 315 دبابة على الرغم من أنه في بعض الحالات، لا يزال سبب التخلي عنها غير معروف.

لكن ماذا عن موعد وصول "راسبوتيتسا" في الخريف؟ تحدث موقع "ياهو نيوز" مع الخبير الاستراتيجي العسكري واللواء المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك ريان والمحللين في جينز، وهي مزود للاستخبارات الدفاعية، حول التهديد الذي يلوح في الأفق لوصول راسبوتيتا.

تأثير أقل.. ولكن!

قال رايان: 'لا أعتقد أنه سيكون له نفس التأثير في الخريف كما سيكون في الربيع". وقال محلل في جينز لياهو نيوز إن الطقس الخريفي من المرجح أن "يبطئ وتيرة الحرب، لكنهم اتفقوا على أنه لن يكون له نفس التأثير الدراماتيكي الذي حدث في الربيع الماضي". أضاف: "في الوقت الحالي، مرجح أن يتنافس الروس والأوكرانيون على الأراضي اعتقادا منهم بأن أي أرض يأخذونها قبل نهاية الصيف ستكون آمنة من استعادتها طوال فصل الشتاء مع استمرار الحرب في التراجع. وبمجرد وصول الخريف، ستصبح حياة المشاة أكثر صعوبة، وستصبح إعادة الإمداد في الميل الأخير أكثر صعوبة في الجبهات الريفية، وستجد المدفعية صعوبة في التحرك لاستخدام تكتيكات إطلاق النار والحركة. وهذا سيجعل استخدام المدفعية أكثر خطورة على الجانبين".

وفي ما يتعلق بالمركبات التي ستعلق في الوحول، قال المحللون إن القوات الأوكرانية والروسية ستكون أشد حذرا بشأن قيادة المركبات على الطرق الوعرة، وستختار البقاء ساكنة بدلا من المخاطرة بفقدان المركبات في الوحل. لكن، مع بقاء أسابيع فقط قبل الخريف، هل يستعد أي من الجانبين لعودة "راسبوتيتسا"؟ يقول ريان إنهم يجب أن يستعدا، "لأنهما يقاتلان هنا منذ مئات السنين". أضاف: "قبل الشاحنات، كان هناك عربات تجرها الخيول والناس ويعانون كلهم مشكلة الطين، هذا لا يعني أن الأمر سهل، لكن لديهم طرق للتعامل معه".