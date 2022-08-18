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الجزائر : أسفرت حرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة في الجزائر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا وضعت الخميس استنادا إلى مصادر رسمية وشهادات صحافيين التقتهم وكالة فرانس برس.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلا في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس وخمسة في سوق أهراس وامرأتان في سطيف (شرق) وشخص واحد في قالمة في الشرق أيضا حسب الحماية المدنية وصحافيين محليين وتلفزيون النهار.