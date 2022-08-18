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لفيف (أوكرانيا): دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الأمم المتحدة إلى "ضمان سلامة" محطة زابوريجيا النووية التي تحتلّها روسيا وتتعرض للقصف، أثناء استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ندّد زيلينسكي عبر تلغرام بـ"الرعب المتعمّد" الذي تسببه روسيا والذي "قد تكون له تداعيات كارثية كبرى على العالم بأسره".

وأضاف "ينبغي على الأمم المتحدة إذًا أن تضمن سلامة هذا الموقع الاستراتيجي ونزع السلاح منه وتحريره الكامل من القوات الروسية".

تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشنّ عمليات قصف استهدفت محطة زابوريجيا النووية (جنوب) الأكبر في أوروبا والتي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ آذار/مارس، ما أيقظ شبح كارثة كبرى في أوروبا.

أسلحة ثقيلة

منذ أسابيع تتهم أوكرانيا موسكو بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا وباستخدامها كقاعدة لشنّ ضربات على مواقع أوكرانية. وتؤكد أيضًا أن القوات الروسية تقصف المحطة التي تحتلّها بهدف اتهام كييف بالوقوف خلف هذه الضربات.

نفت روسيا الخميس نشرها أسلحة ثقيلة في المحطة مؤكدةً أنها لم تنشر سوى وحدات حراسة. وتتهم موسكو كييف بالتحضير "لعمل استفزازي كبير" في المحطة بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أوكرانيا.

ولضمان سلامة الموقع والسماح بإرسال بعثة تفتيش، دعا غوتيريش والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة وهو ما تطالب به أوكرانيا منذ وقت طويل.