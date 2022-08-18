قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لفيف (أوكرانيا): أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس أن الأمم المتحدة "ستكثّف" عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل حلول فصل الشتاء، إذ إن الأخيرة أصبحت ضرورية جدًا لإمداد دول أفريقية كثيرة بالأغذية.

وقال غوتيريش في ختام لقاء ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان في لفيف في غرب أوكرانيا، "سنفعل كل ما في وسعنا لتكثيف عملياتنا بهدف مواجهة صعوبات الشتاء المقبل".

في المجمل، غادرت حتى الآن 25 سفينة محمّلة بالحبوب، المرافئ الأوكرانية منذ توقيع كييف وموسكو في تموز/يوليو اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وتسببت عرقلة تصدير هذه الحبوب مدى أشهر إثر بدء الغزو الروسي، بارتفاع أسعار المواد الغذائية وأثارت خشية من حصول مجاعة في بعض الدول.

استقرار الأسواق

وقال غوتيريش الخميس إن "ليس هناك حلّ لأزمة الغذاء العالمية بدون ضمان الوصول العالمي الكامل للمنتجات الغذائية الأوكرانية والأطعمة والأسمدة الروسية".

وأشاد بـ"بدء استقرار" الأسواق في هذا القطاع منذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا، وهما من بين أكبر الدول المصدّرة للحبوب في العالم، الاتفاق.

إلا أنه أكد "أننا لا نتوهّم: لا يزال هناك طريق طويل قبل أن ينعكس ذلك على حياة الناس اليومية في الأفران وعلى الأسواق"، مشيرًا إلى "سلاسل الإمدادات المضطربة" و"أسعار الطاقة والنقل غير المقبولة".