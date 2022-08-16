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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): سيتوجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا الخميس حيث سيشارك في اجتماع مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان، على ما أعلن الناطق باسمه الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحافية "بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف الخميس للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأوكراني" مشيرا إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى أوديسا ثم إلى تركيا.

وأضاف أن الاجتماع سيسمح "بمراجعة" تنفيذ الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول في تموز/يوليو للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وهو اتفاق "تعتبر تركيا عنصرا أساسيا فيه".

وقال دوجاريك إن "عددا من القضايا ستطرح مثل الحاجة إلى حل سياسي للصراع. ليس لدي أدنى شك (في) أن مسألة محطة الطاقة النووية (زابوريجيا) وغيرها ستتم مناقشتها" مشيرا إلى أن لقاء ثنائيا سيعقد بين الرئيس الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة.

والجمعة، سيتوجه أنطونيو غوتيريش إلى أوديسا، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المستخدمة في إطار الاتفاق الدولي الذي أتاح مغادرة 21 سفينة محملة خصوصا بالذرة والقمح.

وينهي غوتيريش رحلته في اسطنبول السبت حيث سيزور مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على الاتفاق.