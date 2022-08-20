قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أثارت صور الفنان اللبناني راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، جدلاً كبيراً في العراق.

وأظهرت الصور التي نشرها علامة على حسابه في (انستغرام وقوفه إلى جانب زوجة العذاري في لقطات علق عليها العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بطرق متعددة.

واعتبر البعض من العراقيين في تعليقاتهم على الصور، بأنها "مخلة" ولا تليق بمكانة السفير العراقي. بينما اعتبر بعض ناشطي وسائل الاتصال الاجتماعي أن البعض يحاول "تكبير القصة وإعطائها توصيفات مختلفة" بينما هي عبارة عن حدث اجتماعي عادي يجمع بين سفير وعائلته خلال استضافة فنان شهير.

موقف الخارجية

وعلقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته، مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

وكان الفنان راغب علامة مجموعة من الصور عبر حسابه في تويتر معلقاً عليها، "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب... أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".