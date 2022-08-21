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إيلاف من لندن: كشفت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق الاحد عن تعيين ضابط شرطة سويدي رفيع رئيسا جديدا لها وكان عمل فيه سابقا ويعرف الكثير عنه وعن أجهزته الامنية.

وقالت البعثة في بيان تابعته "ايلاف" اليوم أن "أندرياس فيباري وهو ضابط شرطة اقدم سويدي قد تولى مسؤولياته في بغداد رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والتي تدعم إصلاح قطاع الأمن المدني في البلاد بدعوة من السلطات العراقية .



واشارت الى ان فيباري "هو رئيس المشرفين في سلطة الشرطة السويدية التي تمثل الشرطة الوطنية في السويد والتي انضم إليها في عام 1991 وقد شغل العديد من المناصب الادارية الاستراتيجية داخل هذه المؤسسة الامنية كرئيس أركان لقسم الجريمة المنظمة ورئيس قسم العمليات بالوكالة ومؤخرا كنائب لرئيس دائرة شرطة مدينة مالمو السويدية".

عمل في العراق سابقا



واكدت البعثة أن فيباري "يتمتع على المستوى الدولي بخبرة كبيرة في البعثات المدنية والسياسية والأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي فقد عمل في البداية منذ عام 2014 2015 رئيسا لأركان بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو التي تدعم مؤسسات سيادة القانون الرئيسية، ثم مع بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والتي شغل فيها منصبا رفيعا كرئيس للعمليات في بداية البعثة بين عامي 2017 و 2018".



ومن جهته قال رئيس البعثة الجديد فيباري "انا سعيد جدا بالعودة الى العراق وانا اعرف البلد ومؤسساته الأمنية واعرف مدى أهمية خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق وموظفي البعثة المحليين".. مشددا على اهمية "التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في المضي قدما نحو ممارسة ديمقراطية شفافة وفعالة للسلطة".

تمديد عمل بعثة الأوروبي في العراق لعامين



وكان الاتحاد الأوروبي قد اعلن في نيسان ابريل الماضي عن تمديد عمل بعثته الاستشارية لدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق حتى 30 نيسان أبريل عام 2024.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الدول الأعضاء في الاتحاد قررت تمديد التفويض، الذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به في 30 أبريل 2022 بعد مشاورات مع الحكومة العراقية، وتأكيد الشركاء الدوليين اهتمام العراق الشديد وحاجته إلى الدعم".



واشارالاتحاد الى ان البعثة "ستواصل تقديم المشورة الاستراتيجية والخبرة بشأن تنفيذ الجوانب المدنية لإصلاح قطاع الأمن في العراق". وأوضح أن "المهمة الشاملة للبعثة تتمثل في المساعدة في التطوير والتنفيذ المتماسك لاستراتيجية الأمن القومي العراقي". وتدعم البعثة كذلك الإصلاح المؤسسي والجهود المبذولة للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع الإشارة بشكل خاص إلى إدارة الحدود والجرائم المالية بشكل خاص الفساد وغسل الأموال والاتجار بالتراث الثقافي.



كما تعنى البعثة بتقديم المشورة لمسؤولي مكتب مستشار الأمن القومي ووزارة الداخلية والسلطات الأخرى ذات الصلة المسؤولة عن الجوانب المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن.

ويمكن لبعثة الاتحاد الأوروبي إجراء زيارات على مستوى المناطق والمحافظات لدعم الجهود العراقية لتعزيز التنسيق على مستوى البلاد فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن المدني .

يشار الى ان مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق يقع في العاصمة بغداد ولها مكتب في أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي.

بعثة الاتحاد تضم بين 50 و60 موظفا



يذكر ان العراق والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات منذ تأسيس الاتحاد عام 1958لكنها قطعت عام 1990 بعد غزو العراق للكويت إلا أنه بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 وتشكيل الحكومة الجديدة عام 2005 عادت العلاقة بينهما.



وفي العراق بعثة من الاتحاد الاوروبي هي جزء من خدمة العمل الخارجي في الاتحاد وتضم ما بين 50و60 موظفًا مع أعضاء من عدة دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي وهي مقسمة إلى ثلاث فرق رئيسية - دعم المحاكم والشرطة والسجون لدعم وتدريب القضاة ومسؤولي السجون وغيرهم من العاملين في قطاع العدالة لتحسين سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في اابلاد.