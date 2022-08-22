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إيلاف من لندن: تصاعدت خلال الساعات الاخيرة اتهمات بالفساد بين شخصيات سياسية عراقية قالت أن الكشف عنها سيغير الأوضاع في العراق جذرياً.. فيما تراشق الإطار والتيار الصدري على خلفية المناظرة المقترحة بينهما.

فقد أثار استقدام السلطات العراقية وزير الصناعة والمعادن السابق صالج الجبوري الى التحقيق في قضية ادائه للقسم الوزاري امام رئيس حزبه "الجماهير" النائب أحمد عبد الله الجبوري "ابو مازن" بالولاء له وليس للبلد مشاحنات سياسية وصلت الى التهديد بالكشف عن ملفات فساد قالت أنها ستحدث التغيير الشامل في العراق.

ملفات الفساد والتغيير الشامل

وقال النائب السابق مشعان الجبوري في تغريدة له مساء الاحد تابعتها "إيلاف" إنه "إذا نفذ المحافظ السابق عمار الجبر وعده وكشف عن كل ما عنده واتخذت أنا قراراً مماثلاً وكشفت كل ما عندي فإنني على يقين أن الثوار الصدريين سيتوجهون الى مقرات أخرى ولن يغادروها قبل الإطاحة برؤوس كبيرة" في إشارة الى مسؤولين وسياسيين نافذين توجه لهم اتهامات بعمليات فساد كبرى.

وأشار الى أن ذلك "سيؤدي الى إحداث التغيير الشامل الذي ينقذ العراق من قبضة مجموعة طاغية وفاسدة".

حماية دولية

وجاءت تغريدة الجبوري اثر مطالبة محافظ محافظة صلاح الدين الغربية السابق عمار الجبر بتوفير حماية دولية له مهدداً بكلام قال انه سيؤدي إلى انقلاب الأمور.

وكتب الجبر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها "إيلاف" قائلاً "أطالب بالحماية الدولية لي و لعائلتي لأن ما سأتكلم به سيؤدي الى انقلاب الأمور رأساً على عقب في بلاد الرافدين وسأتكلم بالأسماء الصريحة والأرقام ولن أستثني منهم أحداً وإذا فقدت حياتي فالعراق و شعبه المظلوم أغلى منها".

وكان الجبر قد أعلن انسحابه من حزب الجماهير بزعامة النائب أحمد الجبوري "أبو مازن" في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020 قائلاً أنه "في الفترة السابقة كانت للتجاذبات السياسية الاثر السلبي على الخدمات والقرارات المتخذة وهذا يدعوني اليوم لأكون صادقا أمام الله والشعب لأعلن رسمياً إنسحابي من أي حزب أو اي عمل سياسي وأكون مستقلاً وأعمل بمهنية وشفافية".

وأضاف أن هذا "الانسحاب سيمنع اي تأثير سلبي على صلاح الدين وسيجعلنا عند حسن ظن جماهير المحافظة" كما انسحب معه خمسة من نواب المدن المحررة من حزب وكتلة الجماهير البرلمانية.

رئيس حزب الجماهير يرد

وإزاء هذه التهديدات فقد رد رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري "أبو مازن" على مشعان الجبوري وعمار الجبر اللذين وصفهما بـ "هابيل وقابيل".



تغريدة النائب احمد الجبوري رداء على تهديدات الجبر والجبوري بالكشف عن ملفات فسات تتعلق به (تويتر)

وقال أبو مازن في تغريدة على تويتر تابعتها "إيلاف" أن "هابيل وقابيل النزاهة المفقودة ينسيان سوآتهما في تقاسم عوائد مشاريع الأعمار و الحقائب والتحويلات المالية الدسمة بأسماء مستعارة".

وأضاف أن "الاثنين يتوهمان القدرة على تضليل الناس وينسيان أن القضاء يسمع ويرى".. مبيناً أنهما " يسعيان الى "التجبر وراء بيع الكلام المعسول ببراءة تفضحها أرقام و تواريخ الدعاوى ضدهما".

وجاء تبادل هذه الاتهامات إثر إعلان القضاء العراقي الأحد اتخاذه اجراءات للتحقيق مع وزير سابق ظهر مؤدياً قسم الولاء لرئيس حزبه بدلاً من الوطن.

وقالت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد انها قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الوزير صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بتسجيل مسرب يظهر فيه وهو يؤدي اليمين على نسخة من القرآن الكريم أمام النائب الجبوري "أبو مازن" رئيس حزبه الجماهير والذي شغل منصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014 ثم حكم عليه بالسجن عام 2019 بسبب قضايا فساد وبُرئ منها إثر ضغوط على القضاء.

وفي مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه "إيلاف" ظهر وزير الصناعة السابق في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة أواخر عام 2019 وهو يقسم أمام الجبوري على وضع وزارته رهن إشارته متعهداً بعدم مخالفة توجيهاته وأن يقوم بتنفيذها حرفياً خلال ادارته للوزارة مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.. مؤكداً أنه في حال المخالفة سيتحمل جميع التبعات المترتبة على ذلك وأنه مسؤول عن كل ما يحدث في حال نكث باليمين.



مناظرة الصدر والإطار

وبالترافق مع ذلك فقد تصاعدت مشاحنات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي للقوى الشيعية على خلفية المناظرة المقترحة بينهما.



تغريدة العراقي المتحدث باسم الصدر عن المناظرة المقترحة مع الاطار الشيعي (تويتر)

فبعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتى الصدر عن تقديمه مقترحا الى رئيسية بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال اجتماعهما في النجف مؤخراً فقد تقدمت النائبة عن الإطار حنان الفتلاوي بعرض للمنازلة مع التيار الصدري في هذه المناظرة.

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها تابعتها "إيلاف" انه "استجابة لدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر أعلن قبولي المناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط أن يضمن سماحنه سلامتي بعد انتهاء المناظرة ...".

وإثر ذلك كتب صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر والذي يوصف بوزيره تغريدة تابعتها "إيلاف" رداً على الفتلاوي واصفاً إياها بسليطة اللسان.

وقال العراقي "إن قريش عندما كان الحمزة يحصر كبرائهم وقادتهم بخانة حرجة جداً يستعينون مباشرة بهند بنت عتبة باعتبارها السليطة".. وأضاف "أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي معاوية".

الفتلاوي ترد على العراقي

ثم عادت الفتلاوي لترد على العراقي في تغريدة أخرى تابعتها "إيلاف" قائلة أن "عظمة الإمام علي عليه السلام لا يرتقي لها أحد مهما حاول الأتباع المبالغة.. قبلت المناظرة باسمي الصريح ووجهتها للسيد مقتدى الصدر مع الاحترام .. فلا أجيد الحوار مع الأشباح ".

وأضافت "لا تهمني شتائم الأتباع فالإناء بالذي فيه ينضح وإذا كانت مثلهم هند وأمثالها فنحن أتباع فاطمة وزينب عليهما السلام" في إشارة الى العراقي الذي كان قد أشار أمس الى أن قوى الإطار الشيعي قد رفضت المناظرة العلنية لانها ستؤدي الى فضحهم أمام الشعب وإضعاف موقفهم وازدياد التعاطف مع الثــورة مؤكداً اشتداد الخلاف بينهم بحيث لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة.

وإزاء ذلك فقد أكد الإطار الشيعي انه لم يكلف الفتلاوي بمناظرة الصدر بالنيابة عنه واشترط للدخول في هذه المناظرة الموافقة على إجراء الانتخابات المبكرة بعدة شروط أبرزها فتح الحوار المباشر مع التيار واستئناف جلسات البرلمان المعطلة منذ اقتحام انصار الصدرلمبناه في المنطقة الخضراء وسط بغداد في 30 من الشهر الماضي.