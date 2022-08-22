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ايلاف من لندن: وصل الى مصر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين على رأس وفد للمشاركة في قمة عربية مصغرة تعقد بمدينة العلمين ستكون القضية العراقية حاضرة فيها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" ان رئيس الوزراء وصل إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة بالقمة الخماسية للزعماء حيث ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الاقليمي والتعاون المشترك والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي.

ويشارك في القمة اضافة الى الكاظمي كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

الكاظمي للاستمرار بدعم الحوار في المنطقة

وقال مصدر حكومي عراقي أن "الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة وحرص بلاده على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد فضلا عن عزمها تعزيز دور ومكانة العراق عربيا وإقليمياً ودولياً لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم كما نقلت عنه الوكالة الرسمية في تصريح تابعته "ايلاف".

واشار أن "الكاظمي يقدر عالياً الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على جميع الأصعدة ويتطلع لتعزيز أطر التعاون بين العراق ومصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون العربي الشامل، بهدف المضي في تحقيق التنمية المستدامة خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري .

تنسيق وتشاور لخدمة العمل العربي المشترك

اشار مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية أن مصر تستضيف اليوم الاثنين قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات والبحرين في مدينة العلمين المصرية.

وقال المصدر في تصريح صحافي "إن القمة ستكون على مستوى رفيع وستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن في المنطقة.

تأتي هذه القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم، لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

كما ستناقش القمة ملفات أمنية واقتصادية وسياسية وطاقوية والأوضاع في المنطقة بشكل عام. كما ستناقش عددا من قضايا المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في العراق وليبيا واليمن وضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا .

مشروعات استثمارية مشتركة

تتضمن المباحثات أيضا بحث إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على شعوب الدول والمنطقة العربية كما تركز القمة على ملفات الأمن القومي العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية فضلا عن توسيع نطاق آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بمشاركة الإمارات والبحرين فيما يخص تعزيز التعاون العربي.

يشار الى ان الجزائر ستستضيف في الاول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل اجتماع القمة العربية على مستوى الزعماء.

يذكر ان مدينة العلمين هي إحدى مدن محافظة مطروح الشمالية غرب مدينة الاسكندرية ودارت على أرضها معركة العلمين التي تعد أحد أشهر معارك الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور والتي منيت فيها قوات الفيلق الافريقي الالمانمي بالهزيمة.

وتضم المدينة مدافن ونصب تذكارية ومتحفاً تخليداً لذكرى ضحايا تلك المعركة من مختلف الجنسيات.

ويعتمد اقتصاد المدينة بشكل رئيسي على ثرواتها الطبيعية من البترول الذي تقوم على استكشافه واستثماره عدة شركات مصرية وعلى المناطق السياحية التي تنتشر فيها عدة قرى سياحية فاخرة .