قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: في 8 أغسطس 2022، أعلن يفغيني باليتسكي، زعيم منطقة زابوريجيا الأوكرانية الواقعة تحت الاحتلال الروسي، أنه سيتم إجراء استفتاء في المنطقة لتصبح جزءًا من روسيا. الإعلان مهم للغاية من حيث تسليط الضوء على مسار الحرب واستراتيجية إدارة موسكو.

بالنظر إلى الوضع الحالي للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، يمكن القول إن إدارة موسكو تحافظ على هدفها المتمثل في تحويل الدولة المذكورة إلى دولة غير ساحلية. في هذه المرحلة، يمكن القول إن انفتاح ممر الحبوب حد من التدخلات الروسية في أوديسا وجعل الهدف صعبًا. مع ذلك، واضح أنه في المستقبل، إذا سيطرت روسيا على أوديسا، فسيتم حظر خروج أوكرانيا من البحر الأسود بالكامل تقريبًا. علاوة على ذلك، يُزعم أيضًا أن روسيا لم تعمل فقط في سياق البحر الأسود في حرب أوكرانيا وقد رفعت أهدافها مؤخرًا.

أوكرانيا تعزز قواتها

لتوضيح هذا الادعاء، يذكر أن الجيش الأوكراني قد تعزز بمساعدة المعونة من الغرب ويستعد للهجوم. في هذه المرحلة، سيتعين على روسيا، التي تدرك أن الأمور في الميدان لا تسير كما كان مخططا لها، أن تختاربين الاعتراف بالهزيمة في أوكرانيا أو توسيع نطاق الهجمات قبل أن يبادر الجيش الأوكراني إلى الهجوم. يمكن التنبؤ بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يوافق على إنهاء الحرب من دون تحقيق ما يمكن أن يصفه بأنه 'انتصار'. لذلك، من الممكن التنبؤ بأن الكرملين سيختار توسيع الحرب إلى جغرافيا أوسع، وهذا يبشر بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب.

كما هو معروف، حددت روسيا هدفين رئيسيين في المرحلة الأولى من الحرب. يمكن تلخيص الهدف السياسي للحرب على أنه إطاحة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. ويمكن وصف هدفها العسكري بأنه تحويل أوكرانيا إلى دولة غير ساحلية. مع ذلك، في المرحلة الأولى من الحرب، واجهت القوات الروسية مقاومة غير متوقعة وواجهت حقيقة أن إطاحة زيلينسكي لم تكن سهلة كما كان يعتقد.

لذلك، خفضت روسيا الحصار في كييف وتحولت إلى شرق البلاد. منذ الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب، انتقلت الصراعات إلى شرق أوكرانيا.

مرحلة جديدة

في المرحلة الحالية، تستعد إدارة موسكو لزيادة الهدف وتعطي في الواقع إشارات الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب. في الواقع، ذكر المسؤولون الروس، وخاصة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هدف إطاحة زيلينسكي بعد انقطاع طويل، يؤكد ذلك. وبعبارة أخرى، زادت موسكو من هدفها لمنع أوكرانيا من مهاجمة أراضيها وإنقاذها، وحولت أنظارها إلى كييف مرة أخرى.

في الواقع، واضح أن الهجوم الجوي الذي نفذه الجيش الأوكراني على القاعدة الروسية في شبه جزيرة القرم يكشف بوضوح أن إدارة كييف لديها موقف حازم في تأمين السلامة الإقليمية للبلاد، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. ولهذا السبب، يبدو أن روسيا ستحاول أخذ زمام المبادرة من خلال توسيع نطاق العملية.

عند هذه النقطة، تظهر فكرة أن نهر دنيبر يمكن وضعه على أنه 'جدار برلين للحرب الباردة الجديدة'. لإجراء تشبيه آخر، ربما كان نهر الدنيبر يخطط لتولي الوظيفة التي تولاها الفرات في الحرب الأهلية السورية. وبعبارة أخرى، على جانب واحد من النهر، روسيا. من ناحية أخرى، قد يكون من المرغوب فيه خلق وضع قائم يكون فيه الغرب حاسما.

استراتيجيا جديدة

في الطريق إلى هذا الوضع الراهن، من المثير للفضول نوع الاستراتيجيا التي سيتبعها الكرملين في ما يتعلق بالأراضي التي يسيطر عليها. لأنه عندما تدخلت روسيا في أوكرانيا في عام 2014، نفذت نموذجا هجينا. فمن ناحية، أنشأ الكرملين ما يسمى بدول الانفصاليين في لوهانسك ودونيتسك. من ناحية أخرى، ضمت شبه جزيرة القرم في انتهاك للقانون الدولي من خلال ما يسمى بالاستفتاء الذي نظمته في شبه جزيرة القرم. وبهذا المعنى، يمكن تفسير البيان القائل بأن استفتاء سيتم إجراؤه في منطقة زابوروجيان على أنه محاولة لتشغيل نموذج القرم.

من ناحية أخرى، يشير اختيار نموذج القرم إلى مفارقة. لأن أحد أسباب تدخل روسيا في أوكرانيا هو تصريحاتها بأنها تريد إنشاء منطقة عازلة بينها وبين الغرب. كما هو معروف، حتى في الثورات الملونة، قام صناع القرار في كييف بالسياسة من خلال النظر في التوازن بين روسيا والغرب ووضع أوكرانيا كمنطقة عازلة. ومع ذلك، فإن فقدان هذا البلد أهليته كمنطقة عازلة جعل موسكو تستوعب الشعور بأنها محاصرة، وهذا أدى إلى ميلها إلى سياسات عدوانية وتحريفية. ولكن إذا كان الكرملين يريد حقا إنشاء منطقة عازلة مع الغرب، فإنه يفضل نموذج دونباس، مع إعطاء الأولوية لخيار المنطقة العازلة.

في كلا السيناريوهين، فإن التدخل الروسي في أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي لأنه ينتهك الحدود والسلامة الإقليمية لدولة ذات سيادة تعترف الأمم المتحدة بحدودها. مع ذلك، لنموذج القرم بعدٌ أكثر خصوصية. ولأن هذه الطريقة، فإن الغرض من سياسات روسيا ليس إنشاء منطقة عازلة؛ بل هو إنشاء منطقة عازلة. يشير إلى أنه سيتم توسيع أراضيها.

لا هدف محددًا

من ناحية أخرى، عندما لا يكون لموسكو هدف، ممكن أيضا أن يكون للانفصاليين في زابوريجيا مطلب في هذا الاتجاه. والواقع أن الاستفتاءات تجرى من وقت لآخر في منطقة أوسيتيا الجنوبية في جورجيا أو تبذل محاولات لتنظيمها؛ مع ذلك، يلاحظ أن موسكو لم تتخذ أي خطوات بشأن هذه المسألة.

علاوة على ذلك، ممكن أن يكون البيان الخاص بزابوريجيا نتاجا لدراسة أجريت لزيادة دوافع الحرب لدى الانفصاليين في المنطقة. يمكن تحويل وعد الجنسية الروسية إلى حافز لأولئك الذين سيقاتلون عند نقطة الحرب الهجينة. لكن ما حدث في شبه جزيرة القرم يذكرنا بخيار الضم. علاوة على ذلك، لا يبدو من الواقعي بالنسبة للانفصاليين المدعومين من روسيا أن يصدروا مثل هذا البيان على الرغم من موسكو.

بالتالي، يعتقد أن الجغرافيا التي وقعت فيها الصراعات في الحرب الروسية الأوكرانية ستتوسع. وفي المناطق الانفصالية، تجري مناقشة مسألة أن تكون جزءا من أراضي روسيا.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مركز أنقرة للأزمات ودراسة السياسات" التركي