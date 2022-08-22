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إيلاف من بيروت: بغض النظر عمن يفوز في الحرب الأوكرانية، ستكون الولايات المتحدة الخاسر الاستراتيجي. ستقيم روسيا علاقات أوثق مع الصين ودول أخرى في القارة الأوروبية الآسيوية، بما في ذلك الهند وإيران والسعودية ودول الخليج. مثلما لعب الرئيس ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر 'ورقة الصين' لعزل الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، سيلعب الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أوراقهما في محاولة لاحتواء القيادة العالمية للولايات المتحدة.

مع العلم أنه لم يعد بإمكانها الاحتفاظ بأوروبا كأكبر عميل للطاقة، تحركت موسكو منطقيًا لتنمية مبيعاتها من الوقود الأحفوري مع آسيا، ولا سيما الصين والهند. منذ الغزو الأوكراني، أصبحت روسيا أكبر مزود للنفط للصين، لتحل محل السعودية. صحيح أنه على المدى القصير إلى المتوسط، ستحد سعة النقل من كمية الوقود الأحفوري التي يمكن لروسيا بيعها للصين. تمتلك روسيا حاليًا طريقًا واحدًا للنفط البري إلى الصين، وهو خط أنابيب ESPO. خط أنابيب الغاز الوحيد قيد التشغيل حاليًا هو Power of Siberia. يتم استكمال مبيعات خطوط الأنابيب من كل من النفط والغاز من خلال طرق محمولة بحرًا إلى البر الرئيسي للصين. في السنوات المقبلة، ستقوم الصين وروسيا بلا شك باستثمارات كبيرة لتوسيع نقل النفط والغاز بين البلدين، مما يمكّن روسيا بشكل أفضل من أن تصبح المورد الرئيسي للوقود الأحفوري إلى الصين. من المحتمل أن يكون الصينيون قادرين على تقليل اعتمادهم على شحنات الوقود الأحفوري من الشرق الأوسط والتي يجب أن تمر عبر نقاط الاختناق البحرية الضعيفة مثل مضيق ملقا.

حلفاء استراتيجيون

إن توثيق العلاقات في مجال الطاقة بين الصين وروسيا يساعد على تقريبهما من كونهما حلفاء استراتيجيين 'بلا حدود' في القارة الأوراسية. من خلال وجود مورد طاقة روسي ملتزم في فنائها الخلفي، ستحصل الصين حتمًا على مزيد من المرونة الاستراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في المحيطين الهندي والهادئ، وكل ذلك على حساب الديمقراطيات الغربية. كما زادت روسيا بشكل كبير من نشاطها التجاري في مجال الطاقة مع الهند منذ الغزو الأوكراني. وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، 'كانت الهند المشتري الرئيسي للبضائع من المحيط الأطلسي التي لم تعد أوروبا تريدها'. قبل غزو أوكرانيا، لم تكن الهند تشتري أي نفط تقريبًا من روسيا. وتستورد الآن أكثر من 760 ألف برميل في اليوم. سوف تكون الزيادات في مبيعات الوقود الأحفوري الروسي إلى الهند ضارة بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان لمواصلة جذب دلهي إلى فلك أقرب مع الدول الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

في الواقع، اتخذت الهند - أكبر ديمقراطية في العالم - موقفًا محايدًا من الغزو الروسي لأوكرانيا. في الأمم المتحدة، امتنعت الهند عن التصويت ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. ورفضت تحميل روسيا مسؤولية الهجوم. إلى جانب علاقة إمداد الطاقة الجديدة والمتنامية، كانت روسيا أيضًا المورد الرئيسي للأسلحة منذ فترة طويلة للقوات المسلحة الهندية. والأهم من ذلك أن دلهي لا تزال تقدر، أيضًا، الدعم الروسي الطويل الأمد بشأن كشمير. يؤكد الرد الهندي على الحرب الروسية الأوكرانية حقيقة أن الهند من المحتمل ألا تندمج بالكامل في تحالف غرب المحيط الهادئ مثل الرباعية. إذا كانت الصين ذكية بما يكفي لتجنب المزيد من المعارك الحدودية مع الهند، فقد يتراجع الزخم الذي يدفع الهند للمشاركة بشكل أكبر في الرباعية. وفي المزيد من الأنباء السيئة للغرب، لم تكن الهند وحدها التي امتنعت عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انتقد روسيا لغزوها أوكرانيا. ورفضت 34 دولة أخرى اتخاذ موقف الغرب. يعيش ثلثا سكان العالم في دول امتنعت عن التنديد بروسيا. حتى المكسيك المجاورة رفضت إدانة روسيا أو الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية.

هذه حقائق استراتيجية صعب على الولايات المتحدة استيعابها. بعد الغزو الروسي، اندمجت الديمقراطيات الغربية بسرعة، وأصدرت مجموعة واسعة من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك المواعيد النهائية لإنهاء مشتريات الوقود الأحفوري من روسيا. أدت عقوبات الطاقة التي فرضها الغرب إلى نتائج عكسية إلى حد ما، مما تسبب في حدوث اضطرابات تضخمية وإمدادات شديدة لدرجة أن بروكسل تكافح الآن للتعامل مع العواقب الاقتصادية. حتى أن الاتحاد الأوروبي أعلن بهدوء عن خطوات لتخفيف عقوبات الطاقة الروسية للمساعدة في استقرار أسواق الطاقة. بينما يشتكي الغرب من أن روسيا قامت بتسليح صادراتها من النفط والغاز، فإن الحقيقة هي أن بروكسل وواشنطن هما أول من رفع سيف الطاقة عندما أعلنا عزمهما على تقليص مشتريات الوقود الأحفوري الروسي فور الغزو الأوكراني.

نتيجة إيجابية

كانت إحدى النتائج الثانوية الإيجابية للحرب الروسية - الأوكرانية تجديد شباب الناتو، الذي حشد الدعم لأوكرانيا. سيصبح التحالف أقوى عندما تنضم فنلندا والسويد. على الجانب السلبي، تتحمل الولايات المتحدة أكثر من نصيبها التناسبي من عبء دعم أوكرانيا مقارنة بشركاء التحالف الآخرين باستثناء دول البلطيق وبولندا. حتى 20 مايو 2022، قدمت الولايات المتحدة أو التزمت بتقديم 54 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى كييف. وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني بفارق كبير عند 2.50 مليار دولار، تلتها بولندا بـ 1.62 مليار دولار وألمانيا بـ 1.49 مليار دولار. اعتبارًا من 20 مايو، كانت الولايات المتحدة قد خصصت أكثر من ثلاثة أضعاف المساعدات إلى كييف مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مجتمعة. الولايات المتحدة هي أكبر مورد للمساعدات العسكرية على الرغم من أن الغزو الروسي يمثل تهديدًا مباشرًا للحلفاء الأوروبيين أكثر بكثير من الولايات المتحدة، التي تبعد 5700 ميل عن الحرب، عبر المحيط الأطلسي. تظهر أوكرانيا مرة أخرى مدى خطورة اعتماد أوروبا الغربية على القيادة الأمريكية وجيشها. لن يتغير ذلك حتى تتمكن مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية من التخلص من الاقتناع، الذي تم ترسيخه بحزم على مدى سبعة عقود، بأن الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها قيادة الناتو، مما يوفر العمود الفقري العسكري للحلف.

على الولايات المتحدة أن تتكيف، خاصة وأن الحقيقة الأكثر تنافرًا وقبيحة هي حقيقة أن التزامات حلف الناتو الدفاعية بموجب المادة الخامسة محدودة بموجب معاهدة لمنطقة الأطلسي. لو تعرضت بيرل هاربور أو هاواي أو غوام لهجوم من قبل الصين أو كوريا الشمالية أو روسيا، فلن تنطبق التزامات الدفاع الجماعي لحلف الناتو. ومع ذلك، على الرغم من عدم وجود فرصة لتعديل معاهدة الناتو لمساعدة الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، يجب على واشنطن ألا تتخلى عن الناتو ولا يمكنها ذلك.

بدلًا من ذلك، يجب أن تعمل مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية بجدية أكبر لتمكين الحلفاء الأوروبيين من تحمل المزيد، حتى لو لم يكن نصيب الأسد، من العبء الواقع على جانبهم من القارة الأوروبية الآسيوية. إذا استمرت الولايات المتحدة في إبقاء رأسها مدفونًا في الافتراضات التاريخية التي دفعت إلى إنشاء حلف الناتو في عام 1949، فستزداد الأمور سوءًا بشكل مطرد بالنسبة للموارد والقدرات العسكرية للولايات المتحدة المنهكة بشكل مفرط. لم تعد الولايات المتحدة القوة المهيمنة الوحيدة في العالم. يجب أن يحدث المزيد من تقاسم الأعباء في نظام التحالف الأميركي عاجلًا أم آجلًا للتعامل مع واقع عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشيونال إنترست" الأميركي