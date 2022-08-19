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إيلاف من بيروت: لنتخيل معاً: أعلن فلاديمير بوتين فجأة إنهاء الحرب على أوكرانيا وسحب قواته، أو روسيا بدون بوتين الذي يراجع سياساته وينهي الحرب ويبدأ في بناء علاقات مع أوكرانيا والغرب على أساس سلمي جديد. هل هذا ممكن؟ من الصعب الإجابة. الحرب في أوكرانيا هي، إلى حد كبير، نتيجة هوس بوتين الشخصي، ومن غير المرجح أن يوافق طواعية على إنهائها. الأمر الذي يترك الاحتمال الآخر: روسيا من دون بوتين، مع كل الآمال في روسيا سلمية مرتبطة بتغيير السلطة في البلاد.

يبدو هذا أيضًا غير مرجح إلى حد كبير. بعد ستة أشهر من الحرب، لا يبدو أن سلطة بوتين أقل صلابة مما كانت عليه في أوقات السلم. معدلات قبوله عالية، وليس لديه خصم واحد في روسيا يمكن سماع صوته. من بين خلفائه الأكثر احتمالاً - ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء، وأليكسي نافالني، زعيم المعارضة - أحدهما مرتبط بالولاء للرئيس، والآخر في السجن. لتولي أي منهما منصبه، سيتعين على بوتين المغادرة. لكن من دون تغيير مفاجئ في القلب أو حالة طبية طارئة، لن يذهب إلى أي مكان. قد يكون بوتين خليفة بوتين.

يقودهم إلى الخراب

إنه احتمال كئيب ويجد الكثيرون صعوبة في قبوله. لماذا لا يوجد أعضاء من النخبة الحاكمة، يواجهون رئيسًا يقود بلادهم إلى الخراب، ويتأثرون أنفسهم بشدة بالحرب، ويضغطون من أجل إزاحة بوتين؟ أين التكنوقراط أو الموظفون الشجعان الذين سيحاولون، لمصلحة طبقتهم وبلدهم، الإطاحة بالرئيس؟ مثل هذه الأسئلة، إذا أُعطيت صوتًا عاديًا في الغرب، هي أكثر من رثاء من كونها حافزًا للتحليل. لكن الجواب في متناول اليد.

لسنوات عديدة، اعتمد النقاد داخل روسيا وخارجها على موضوع رئيسي واحد لحشد المعارضة لبوتين: الفساد. لفترة وجيزة، حقق هذا النهج بعض النجاحات، لا سيما في أيدي السيد نافالني، الذي يبدو أن مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها جيدًا والتي توثق الفساد في جميع أنحاء النخبة الحاكمة - بما في ذلك السيد بوتين - أضعفت شعبية الرئيس. لكن الفساد هو الصمغ الذي يربط النظام متماسكًا، وليس الحافز لإسقاطه. واستنادًا إلى سلطته على سرقة مرؤوسيه، كان هدف بوتين بالكاد هو ضمان راحتهم ورفاههم. كانت النقطة، على الأرجح، هي ربط الطبقة الحاكمة بنظام تآمري للمسؤولية الجماعية، مما يضمن تضامنها المطلق. في حالة التواطؤ هذه، لا يمكن أن يظهر أحد لتحدي الرئيس.

فاسد؟

بالمعنى الدقيق للكلمة، ليس من الصحيح تمامًا وصم مثل هذا النظام بالفساد. يستلزم الفساد الانحراف عن القاعدة، في حين أن القاعدة في روسيا بوتين هي بالضبط تلك الخاصة بالمسؤولين الذين يعيشون على أموال ذات أصل مشكوك فيه. إذا تم اتباع القانون حرفياً، فإن كل وزير أو حاكم روسي يمكن أن ينتهي به المطاف في السجن. لكن في الممارسة العملية، كان السيد بوتين يطبق القانون دائمًا بشكل انتقائي. في كل مرة وجد أحد مرؤوسيه المؤثرين نفسه متهماً بالفساد، كان السؤال الرئيسي في أذهان الناس هو السبب السياسي الخفي للاعتقال.

كان هذا هو الحال مع وزير الاقتصاد السابق أليكسي أوليوكاييف، الذي اتُهم بتلقي رشاوى بعد اشتباكه مع إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي المؤثر لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت وصديق بوتين. وكذلك الحال مع العديد من المحافظين، بما في ذلك نيكيتا بيليخ، الذي ترأس في وقت ما حزبًا معارضًا كبيرًا، وسيرجي فورغال، الذي كان فوزه في الانتخابات مخالفًا لرغبة الكرملين والذي اتُهم على النحو الواجب ليس بالفساد بل بالقتل. فما يسمى بالفساد في روسيا يمكن أن يسمى بشكل صحيح نظام التحريض والابتزاز. إذا كنت مخلصًا وكان الرئيس مسرورًا منك، فلديك الحق في السرقة. لكن إذا كنت غير مخلص، فسوف يُلقى بك في السجن بتهمة السرقة. ليس من المستغرب أنه في العقود الأخيرة فقط عدد قليل من الأفراد داخل نظام السيد بوتين تحدثوا علنًا ضده. الإرهاب دائمًا أكثر إقناعًا من أي شيء آخر.

قلبت المعادلة

كان للحرب القدرة على قلب هذه المعادلة. واجهت الطبقة الحاكمة، التي تدين باكتسابها للثروة إلى موقعها في السلطة، واقعًا جديدًا: ممتلكاتهم في الغرب إما صودرت أو تعرضت للعقوبات - لا مزيد من اليخوت، لا مزيد من الفيلات، لا مكان للركض. بالنسبة للعديد من المسؤولين والأوليجاركيين المقربين من الحكومة، فإن هذا يعني انهيار جميع خطط حياتهم، ومن حيث المبدأ، يمكن الافتراض أنه لا توجد مجموعة اجتماعية واحدة في روسيا غير راضية عن الحرب أكثر من الفاسدين لبوتين.

لكن هناك مشكلة: لقد تبادلوا حقوقهم كوكلاء سياسيين لتلك اليخوت والفيلات ذاتها. إن المؤامرة الأساسية في السياسة الداخلية الروسية مرتبطة بهذه الحقيقة. كان لهروب بوتين العسكري تأثير مدمر على حياة النخبة في المؤسسة، التي كان يعتمد عليها دائمًا. لكن النخب، التي أعاقت اعتمادها على السلطة من أجل ثروتها وأمنها، لا تجد نفسها في وضع يسمح لها برفض بوتين.

هذا لا يعني أن عدم رضاهم لم يظهر للعيان. تحدث وزير المالية، أنطون سيلوانوف، علنًا عن الصعوبات التي يواجهها في أداء واجباته في ظل الظروف الجديدة. أوضح أليكسي كودرين، رئيس الهيئة التي تدقق على الشؤون المالية للدولة وأحد المطلعين في الكرملين، في اجتماع مع السيد بوتين أن الحرب قادت الاقتصاد الروسي إلى طريق مسدود. وحتى رئيس احتكار الدولة للصناعات العسكرية، سيرجي تشيمزوف، كتب مقالًا عن استحالة تحقيق خطط بوتين. لكن هذه الآراء المدعومة من دون أي وزن سياسي، لا تهم - أو تشكل خطرًا - على بوتين.

شهرة كبيرة

صحيح أن الحروب غالبًا ما تبرز نخبة جديدة بين الضباط والجنرالات، الذين يمكن تصورهم أن يهددوا حكم الرئيس. لكن هذا لا يحدث في روسيا، ربما لأن بوتين يحاول منع جنرالاته من اكتساب شهرة كبيرة. ظلت أسماء أولئك الذين يقودون القوات الروسية في أوكرانيا طي الكتمان حتى نهاية شهر يونيو، وتفضل الدعاية حول "أبطال" الحرب عرض قصص عن أولئك الذين فقدوا حياتهم ولم يعودوا قادرين على إظهار طموحاتهم السياسية. على أية حال، فقد أحاط بوتين نفسه بأفراد الأمن المفضلين الذين لا شك في ولائهم له.

بالنظر إلى هذا الوضع، لا يمكن للموظفين الروس أن يفعلوا شيئًا سوى الانتظار. يمكنهم محاولة إجراء نوع من لعبة هادئة خاصة بهم، بما في ذلك مفاوضات منفصلة مع الغرب، ولكن حتى الآن، لا يوجد دليل على وجود ممرات إنسانية للنخب الروسية. حتى لو تمكن شخص ما - على سبيل المثال، الأوليغارشية المقربة من بوتين مثل رومان أبراموفيتش - من اختراق الغرب، فإن كل ما ينتظره هو مصادرة الأصول والريبة. وبالمقارنة، قد يكون حتى جنون العظمة لدى بوتين هو الأفضل.

إذا لم يتمكن أعضاء النخبة الحاكمة من الإطاحة ببوتين، فربما تستطيع الطبقات المتوسطة المحترفة؟ ولكن هناك أيضًا، تبدو الآفاق قاتمة. بالنسبة لأولئك الذين يخرجون لانتقاد الحرب، فإن مصير مارينا أوفسياننيكوفا، محررة في القناة الأولى التي تسيطر عليها الدولة، أمر مفيد. بعد تنظيم احتجاج رفيع المستوى - أثناء البث المباشر لبرنامج إخباري مسائي شهير، وقفت خلف المذيع وحملت ملصقًا كتب عليه، "أوقفوا الحرب" - فرت من البلاد لتجنب الاعتقال، تاركة عائلتها وراءها في موسكو.

أسوأ شعبيًا

على المستوى الشعبي، الأمور ليست أفضل. تم خنق الاحتجاجات الواعدة في البداية ضد الحرب تمامًا بسبب التهديد بالسجن. البيانات العامة النقدية، ناهيك عن التجمعات أو التظاهرات، أصبحت الآن شبه مستحيلة. من خلال القمع، يتحكم النظام بشكل كامل في الوضع الداخلي.

بدلاً من ذلك، فإن العامل الذي يهدد قوة بوتين اليوم هو الجيش الأوكراني. فقط الخسائر في الجبهة لديها فرصة واقعية لإحداث تغيير في الوضع السياسي في روسيا - كما يشهد التاريخ الروسي جيدًا. بعد الهزيمة في حرب القرم في منتصف القرن التاسع عشر، اضطر القيصر ألكسندر الثاني إلى إدخال إصلاحات جذرية. حدث الشيء نفسه عندما خسرت روسيا حربًا مع اليابان عام 1905، وكانت البيريسترويكا في الاتحاد السوفياتي مدفوعة في جزء كبير منها بفشل الحرب في أفغانستان. إذا تمكنت أوكرانيا من إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية، فقد تتكشف عملية مماثلة.

مع ذلك، على الرغم من كل الأضرار التي حدثت حتى الآن، فإن مثل هذا التحول يبدو بعيد المنال. في الوقت الحالي والمستقبل المنظور، فإن السيد بوتين - والخوف من أنه بدونه ستكون الأمور أسوأ - هو الذي يحكم روسيا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "نيويورك تايمز"