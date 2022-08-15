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إيلاف من بيروت: لن يستقيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً، لكن يبدو أن الصراع على السلطة بين أفراد النخبة الروسية قد بدأ بالفعل. ما هي الاستراتيجيات التي يتبعها أولئك الذين يستعدون لحقبة ما بعد بوتين؟ هل هناك أي فرصة لاستبدال بوتين؟

كان بوتين يأمل في تعزيز سلطته بانتصار فوري في أوكرانيا. مع ذلك، واجهه الأوكرانيون بمقاومة شديدة، واستمرت الحرب. أثار هذا تساؤلات حول مستقبل بوتين وروسيا ما بعد بوتين إذا فشلت الهجوم الروسي في تحقيق أهدافه. بينما تحاول بعض النخب الروسية الظهور بخطابات وحركات سياسية مبالغ فيها، يفضل آخرون التزام الصمت نسبيا بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، مع الأخذ في الحسبان فترة ما بعد الحرب.

يصف المقال الذي كتبه الصحفي أندريه بيرتسيف ونشر في مركز أبحاث مؤسسة كارنيغي استراتيجيتين يستخدمهما خلفاء محتملون لاستبدال بوتين في الصراع على السلطة: فشل الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تلتها في تعزيز القوة المركزية الروسية وتوحيد المجموعات التجارية والسياسية المؤثرة في البلاد. ولو كان بوتن قد حقق نصرا سريعا، كما كان يأمل بوضوح عندما أطلق 'عمليته الخاصة'، لكان قد عزز سلطته. لكن مع استمرار الحرب، تضطر النخب في البلاد إلى التفكير في مستقبلها وتحديد موقفها.

ليس لبوتين أي نية للاستقالة، لكن يبدو أنه يستسلم للوقت. تراقب النخبة في البلاد كل تحركات بوتين العسكرية، لكنها ترى أن لا مكان لها بعد الحرب. ووفقا لهذه النخب والخلفاء المحتملين، وظيفة بوتين الوحيدة في عصر السلام الجديد ستكون تحديد خليفته ومغادرة مسرح الأحداث.

كما لو كانت هناك انتخابات

أطلقت الحرب في أوكرانيا سباقا حول من سيحل محل بوتين. في السنوات الأخيرة، طغت المناورات السياسية في روسيا على المناورات العسكرية، ولكن في هذا العصر الجديد، أصبح الخطاب الصاخب والسلوك السياسي المبالغ فيه القاعدة مرة أخرى. كما لو أن هناك حملة انتخابية مستمرة، يبذل البيروقراطيون والمسؤولون داخل الحزب الحاكم قصارى جهدهم لجذب الانتباه وحتى مهاجمة بعضهم بعضًا. وحتى وقت قريب، كان مثل هذا السلوك شبه مستحيل: عمل المكتب الرئاسي بصمت، في حين قدم كبار المسؤولين في حزب روسيا الموحدة الحاكم وعودا بشأن السياسات الاجتماعية فحسب.

رئيس الدولة السابق ورئيس الوزراء السابق ونائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف مشغول بالإدلاء بتصريحات. وفي حين أن تعليقاته المبالغ فيها والقاسية حول قضايا السياسة الخارجية وإهاناته تجاه القادة الغربيين سخيفة بشكل عام، فإن الدور الذي يحاول ميدفيديف أن يلعبه واضح. فهو يمزج بين سياسة الوحدة والشعبوية ويلقي باللوم على الأعداء الخارجيين في المشاكل الداخلية.

سياسي آخر بدأ يدلي بتصريحات سياسية صاخبة هو سيرغي كيريينكو، نائب رئيس الأركان ورئيس أركان الكتلة السياسية للكرملين المسؤولة عن الإشراف على الجمهوريات الانفصالية في دونباس. أصبح كيريينكو واحدا من أبرز السياسيين في هذا العصر الجديد، لكن منذ أن أصبح سفيرا رئاسيا في أوائل عام 2000، لم يظهر أي ميل ليصبح مركز الاهتمام. لكن الآن بدأت كيريينكو في ارتداء الزي الكاكي والتحدث بصوت عال عن الفاشيين والنازيين والمهمة الفريدة للشعب الروسي. كشف كيريينكو النقاب عن النصب التذكاري 'الجدة أنيا'، الذي يحاول الروس تحويله إلى رمز 'لتحرير' أوكرانيا. يكشف كيريينكو بوضوح عن وضعه كمدير لما يسمى بـ 'الجمهوريات الشعبية' دونيتسك ولوهانسك: هذا شيء لم يفعله فلاديسلاف سوركوف وديمتري كوزاك، اللذان شغلا نفس المنصب في الماضي.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الموظفين المكلفين بالعمل الإداري في جمهوريات دونباس كانوا من خريجي مدرسة المحافظين، التي كانت مشروع كيريينكو. على الرغم من أن كيريينكو لم يشارك بشكل مباشر في العملية العسكرية ضد أوكرانيا، إلا أنه تمكن من اقتطاع مساحة لنفسه في سياسة بوتين المؤيدة للحرب.

أحد المرشحين البارزين بين دعاة الحرب هو فياتشيسلاف فولودين، المتحدث باسم مجلس الدوما. منذ انتقاله من الكرملين (كان النائب الأول لرئيس الأركان) إلى مجلس الدوما، أصبح فولودين أكثر بروزا في الرأي العام مع العديد من التصريحات الاستفزازية. وهي تضاعف الآن جهودها في هذا الاتجاه، وتؤيد حظر الكلمات الأجنبية في المتاجر وتدعو إلى استمرار عقوبة الإعدام في دونيتسك ولوهانسك.

يلتزمون الصمت

تبنى بيروقراطيون مؤثرون آخرون استراتيجيا مختلفة تماما واختاروا الابتعاد عن قضية 'العمليات الخاصة' بقدر ما تسمح به مناصبهم. هذا الصمت في حد ذاته هو حركة سياسية. رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اللذان كان ينظر إليهما على أنهما خليفتان محتملتان لبوتين قبل الحرب، سريان بشكل خاص بشأن 'العملية الخاصة' في أوكرانيا. فعل سوبيانين ما كان متوقعا منه، حيث حضر المسيرة في ملعب لوجنيكي في مارس لإظهار الدعم وذهب إلى الجيش الوطني الليبي في يونيو، لكنه لم يخرج بعد بملابس عسكرية أو يدلي بتصريحات حول الحاجة إلى سحق النازية. من ناحية أخرى، تجنب ميشوستين موضوع الحرب تماما.

التفسير المنطقي لصمتهما هو أن الحرب حالة مؤقتة وفي مرحلة ما سيكون ضرورياً تحسين العلاقات مع الغرب وحتى أوكرانيا. وفي مثل هذا الوقت، فإن أولئك الذين لم يهينوا 'البلدان المعادية' أو لم يشاركوا مباشرة في احتلال أوكرانيا سيكونون في وضع أفضل. مع ذلك، خطر التزام الصمت، وعندما يطالب بوتين في نهاية المطاف بالولاء المطلق من جميع البيروقراطيين بشأن قضية دونباس والمسائل العسكرية، فإن حقيقة أنهم التزموا الصمت يمكن استخدامها ضدهم.

هل يختار بوتين خليفته؟

كل هذا يذكرنا بعام 2007، عندما انتهت ولاية بوتين الثانية كرئيس للدولة، ووفقا للدستور، لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي. كان هناك مرشحان ليحل محله: نائبا رئيس الوزراء سيرغي إيفانوف وديمتري ميدفيديف. لعب ميدفيديف دور الإصلاحي الليبرالي، في مواجهة الغرب، في حين اتخذ إيفانوف موقفا محافظا واستبداديا.

ميدفيديف، الذي قال في ذلك الوقت 'الحرية أفضل من عدم الحرية' وفاز في الانتخابات، انحرف حقا عن المسار الذي كان بوتين يسلكه من خلال الاقتراب من الغرب. وقال بصدق إنه يريد الاستمرار كرئيس، ولكن عندما أراد بوتين أن يكون رئيسا مرة أخرى في عام 2012، سرعان ما تخلى عن منصبه. وبعد إعادة انتخاب بوتين في عام 2018، أثيرت مسألة من سيحل محله مرة أخرى، لكن بوتين وضع حدا لهذه المناقشات من خلال تعديل الدستور للسماح له بالترشح في انتخابين آخرين بدءا من عام 2024. والآن، تبحث النخبة الروسية مرة أخرى عن بديل لبوتين. ومع ذلك، في هذا العصر الجديد الذي تهيمن عليه الحركات السياسية، لم يكن بوتين هو الذي بدأ هذا البحث، ولكن الأشخاص الذين من المرجح أن يحلوا محله.

تعكس الاستراتيجيتان المعنيتان، وهما الحركات السياسية المبالغ فيها والصمت، النهج والافتراضات المختلفة للأشخاص الذين يستخدمون هذه الاستراتيجيات. إن أمراء الحرب يتصرفون على أساس أن خليفة بوتن سوف يختاره، ولذا فهم يقلدون سلوكه من أجل كسب إعجابه ويظهرون أنهم سوف يحمون إرثه بأمانة. قال فولودين ذات مرة: 'بوتين سيأتي بعد بوتين'.

أولئك الذين يلتزمون الصمت يأملون في سيناريو مختلف: سيكون أبرز المرشحين من التكنوقراط الذين لديهم القدرة على حساب مصالح مختلف المجموعات. يمكن لـ 'بوتين الجديد' أن يضمن إعادة توزيع النفوذ والثروة، وهذا ليس شيئا تريده النخب.

بطبيعة الحال، ستكون المعركة بين خلفاء بوتين في عام 2022 حدثا افتراضيا. لم يبدأ بوتين في تحديد من يمكنه استبداله، وكما هو واضح، لا يخطط لترك مقعده: فالمنصب الرئاسي يستعد لانتخابات عام 2024، وغني عن القول من هو الدور القيادي. الحرب في أوكرانيا وضم المزيد من الأراضي إلى روسيا سوف يلغي حاجة بوتين للإدلاء بأي تصريحات. يريد بوتين دخول الانتخابات زعيمًا هزم النازية (مهما كانت العواقب الحقيقية للاحتلال) وشخصية تاريخية لا يتعين عليها تقديم أي وعود لشعبه.

مع ذلك، فإن الاهتمام الذي أبدته النخبة في روسيا بالصراع حول من سيحل محل بوتين وحماس المرشحين في هذا الصدد يكشف أن النظام يريد مناقشة (ورؤية) مستقبل ما بعد بوتين. يبدو أن الظروف القاسية في زمن الحرب تبعد كل الأفكار حول المستقبل عن عقول الناس. لكن مهما حدث في المستقبل، فإن مكانة بوتين في هذا المستقبل تتقلص.