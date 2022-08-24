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كييف (أوكرانيا): تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب لمناسبة يوم الاستقلال بأن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية" وألا تقدّم "أي تنازل أو تسوية".

وقال زيلينسكي في خطاب مصوّر الأربعاء الذي يصادف أيضاً مرور ستة أشهر على بدء الغزو "لا يهمّنا الجيش الذي تملكونه، لا تهمّنا إلا أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى النهاية.

وأضاف "صمدنا بقوة على مدى ستة أشهر. كان الأمر صعباً لكننا حافظنا على عزمنا ونقاتل من أجل مصيرنا".

وتابع "يعطينا كل يوم جديد سبباً لعدم الاستسلام. بعد رحلة طويلة كهذه، لا يحق لنا بأن لا نستمر حتى النهاية".

وفي إشارة إلى روسيا، قال "لن نحاول التوصل إلى تفاهم مع إرهابيين"، مؤكداً "بالنسبة لنا، أوكرانيا تعني أوكرانيا كاملة بجميع مناطقها الـ25 من دون أي تنازل".