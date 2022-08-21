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كييف (أوكرانيا): حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا "قد تقوم بشيء على قدر خاص من الوحشية" الأسبوع المقبل، خلال احتفال أوكرانيا بعيد استقلالها.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "قد تسعى روسيا جاهدة للقيام بشيء على قدر خاص من الهول، على قدر خاص من الوحشية".

وأضاف "أحد الأهداف الأساسية للعدو هو إذلالنا"، و"زرع اليأس والخوف والصراعات"، ولكن "يجب أن نكون أقوياء بما يكفي لمقاومة أي استفزاز" و"لجعل المحتلّين يدفعون ثمن إرهابهم".

حظر تجوّل

وتحتفل أوكرانيا في 24 آب/أغسطس باستقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991. ولكن في هذا العام، يصادف هذا التاريخ مرور ستة أشهر على العمليات الروسية التي بدأت منذ فبراير\شباط 2022.

وفي هذا السياق، أعلن حاكم منطقة خاركيف (الوسط الشرقي) السبت حظر تجوّل يبدأ من مساء 23 آب/أغسطس حتى صباح 25 آب/أغسطس.

وقال الحاكم أوليغ سينيغوبوف على "تلغرام"، "علينا ألا نسمح بأيّ استفزاز من العدو. علينا أن نكون يقظين قدر الإمكان خلال يوم استقلالنا".

في أوديسا

واستُهدفت منطقة أوديسا (جنوب) بخمسة صواريخ كروز روسية من نوع كاليبر أُطلقت من البحر الأسود، حسبما أعلن المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجيو براتشوك. وأضاف أن المضادات الجوية أسقطت صاروخين بينما أصابت الصواريخ الثلاثة الأخرى صومعة من دون وقوع إصابات.

ومن جهته، أعلن الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي على فيسبوك أن "العدو يسعى لمواصلة هجومه في منطقة دونيتسك" ونجح في احتلال جزء من منطقة بلاغوداتني في منطقة ميكولاييف (جنوب).

وحذّر من خطر شنّ ضربات روسية من بيلاروس، حليفة موسكو.