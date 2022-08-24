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إيلاف من بيروت: في سبتمبر المقبل، تصادف الذكرى الخامسة والعشرون لمحاولة اغتيال القيادي في حماس خالد مشعل في عمان. يعتبر هذا التاريخ تاريخيًا في العالم العربي، وواحدًا من أكثر الإخفاقات الاستخبارية والعملياتية الصاخبة للموساد، والتي انتهت بإذلال إسرائيل العلني، وفقًا لتقرير نشره موقع "زمان إسرائيل" العبري.

تكريمًا لهذا التاريخ "الخاص"، بثت شبكة الجزيرة برنامج شلومو مشعل، وتضمن مقابلة طويلة وعاطفية معه حول أحداث 25 سبتمبر 1997. وكان أبرز ما في المقابلة جملة واحدة قيلت: "إلى يومنا هذا يؤسفني أنني لم أستشهد في عام 1997".

تهديد حقيقي

كانت محاولة اغتيال مشعل إحدى الأزمات السياسية الكبرى التي تعين على إسرائيل التعامل معها بعد توقيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية.. كانت هذه الأزمة أكبر من حصار السفارة الإسرائيلية في القاهرة في عام 2013. لذلك كانت إسرائيل هي الضحية. ولفهم شدة الأزمة مع الأردن في عام 1997 وما حدث بالفعل وراء الكواليس خلال الساعات الحرجة عندما لم يكن واضحًا ما سيحدث لمقاتلي الموساد، لجأ موقع "زمان إسرائيل" إلى الرجل الرئيسي الذي أدار العملية، الرئيس السابق لجهاز الموساد إفرايم هاليفي، سفير إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

كان تهديد الملك حسين بإعدام عميلي الموساد المحتجزين في عمان إذا مات مشعل حقيقيًا. تم اختيار مشعل كهدف للتصفية بعد هجوم انتحاري مزدوج في سوق محانيه يهودا في يوليو 1997. كانت الخطة تقضي برشه بسم قاتل، ما قد يتسبب في وفاته في وقت قصير من دون ترك أي علامات مشبوهة. ومن أجل إخفاء الرش المميت، كان من المفترض أن يفتح جنود الموساد بجانبه علبة شراب غير مفتوحة، حتى لا يشك في السائل الذي انسكب عليه.. قبل أيام قليلة من العملية، قام فريق مراقبة من الموساد بتعقبه في عمان ورسم طريقه المعتاد من المنزل إلى المكتب.

لم تفتح العلبة

في يوم الاغتيال، اقترب منه اثنان من عملاء الموساد ومعهما علبة شراب وحقنة مسمومة. بالمناسبة، تم تجهيز كليهما بترياق مضاد للسم في حالة حدوث خطأ ما. أمبولة أخرى كانت مع مقاتل آخر، ميشكا بن دافيد، الذي كان ينتظر في فندق في وسط عمان. عندما توقفت السيارة، نزل منها مشعل وبدأ في المشي، ولكن بعد ذلك نزلت ابنته الصغيرة بشكل غير متوقع من السيارة واتصلت به. لم يلاحظها العملاء ولكن ذلك جعل مشعل يدير رأسه. في هذه المرحلة تم رش السم لكن لم يتم فتح العلبة. أدرك مشعل على الفور أن هذه كانت محاولة اغتيال. "شعرت بصدمة كهربائية قوية بالقرب من أذني"، هكذا وصف لحظة الارتطام. عند هذه النقطة، بدأت الضجة، فركض مشعل نحو سيارته.

لسوء الحظ، لاحظ فلسطيني عابر الضجة وبدأ في تتبع سيارة الهروب التي استقلها فريق الموساد. عندما ترك العملاء سيارتهم، بدأ في مواجهتهم وأصيب. في ما بعد اتضح أنه كان مقاتلًا من المجاهدين في أفغانستان، وله خلفية قتالية. تم استدعاء الشرطة الأردنية إلى مكان الحادث، وتم اعتقال رجلي الموساد ونقلهما إلى مركز للشرطة في قلب عمان. في التحقيق الأولي، قال المقاتلون إنهم مواطنون كنديون وتم استدعاء القنصل الكندي إلى مكان الحادث. وبعد أن تحدث القنصل معهم بضع دقائق، خرج وقال بشكل قاطع: "إنهم ليسوا مواطنين كنديين".

الملك غاضب

بعد وقت قصير، كان على إسرائيل الاعتراف بأن هؤلاء كانوا من مقاتلي الموساد الذين عملوا على الأراضي الأردنية للقضاء على مشعل. وتحدث رئيس الموساد في ذلك الوقت، داني ياتوم، مع الملك الغاضب الذي قال له صراحة: "إذا مات مشعل فسيحكم على العميلين بالإعدام". عند هذه النقطة، يعود ياتوم إلى إسرائيل ويبدأ جهدًا مزدوجًا لنقل الترياق إلى الأردنيين في أسرع وقت ممكن ومعرفة ما يجب القيام به لتهدئة الملك. في هذه المرحلة، ظهر في الصورة إفرايم هاليفي. يقول لـ "زمان إسرائيل" إن الرسالة من الأردن كانت واضحة: عدم القدوم إلى الأردن لأن الملك لا يريد اختبار الصداقة والتقدير بين الاثنين. تم استدعاء هاليفي إلى إسرائيل في اليوم التالي، الجمعة 26 سبتمبر، وكان حاضرًا في الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كان هاليفي مصممًا: "أطلقوا سراح الشيخ أحمد ياسين". أجاب نتنياهو: "غير وارد".

في غضون ذلك، بدأ الحدث يكتسب صدى إعلاميًا في الأردن والعالم العربي وفي إسرائيل، وتزايد الخوف من أنه بمرور الوقت وازدياد الضجة - سيكون من الصعب على الملك أن يلين. ومساء السبت، تلقى هاليفي اتصالا آخر من رئيس الوزراء: "في هذه المرحلة، كان نتنياهو أجشًا للغاية، وبدا مريضًا. هذه ظواهر مألوفة لدى القادة في أوقات الأزمات. لم يقل سوى كلمتين باللغة الإنجليزية: افعلها. ثم أغلق الخط".

لفهم مزاج الملك في تلك المحادثة، على المرء أن يعود بالزمن إلى الوراء ستة أشهر، إلى الهجوم الذي وقع في نهاريم في مارس 1997. أطلق جندي أردني متمركز في نقطة حراسة بالقرب من موقع سياحي النار وقتل سبع فتيات إسرائيليات كن قد حضرن في رحلة. صدم هذا الحدث إسرائيل. كان العاهل الأردني يزور إسبانيا في ذلك الوقت، فقطع الزيارة وعاد إلى الأردن. بعد يومين، جاء لتعزية أسر الضحايا، ونشرت صورة الملك راكعًا أمام العائلات ومعتذرًا في جميع أنحاء العالم. في قوانين الشرق الأوسط، الملك لا يركع أمام أحد، كان الملك حسين يعرف ذلك جيدًا، لكنه انحنى لمصافحة العائلات الحزينة الجالسة على الأرض.

إهانة للأردن

كانت هذه رسالته إلى العالم العربي، والحكومة الإسرائيلية، وإلى الجمهور الإسرائيلي: مقابل السلام والاستقرار الإقليمي، إنه مستعد للذهاب أبعد من ذلك. بالنسبة إليه، عرّضت إسرائيل حكمه للخطر في محاولة الاغتيال التي فُسرت في عيون الشارع الفلسطيني في الأردن على أنها تعاون مع المملكة. يقول هاليفي: "كانت إهانة الأردنيين هائلة. شعروا أن إسرائيل تستخف بهم وتعامل الأردن معاملة الدولة الصغيرة الضعيفة. كان الملك غاضبًا. عندما طرحت مسألة إطلاق سراح الشيخ ياسين، وافق الملك على الفور. بالنسبة إلى عملاء الموساد، تعتقلت شرطة عمان اثنين منهم ، فيما فر أربعة إلى السفارة التي حاصرتها قوات الجيش الاردني".

ذكر ميشكا بن دافيد، وهو كاتب معروف، أن أحد قادة العملية الذي احتفظت بالترياق قال في مقابلة مع رونان بيرغمان في عام 2005 أنه تلقى أمرًا على الفور بتسليم الترياق لضابط مخابرات أردني ينتظر في بهو الفندق. تلقى مشعل الترياق في مستشفى في عمان بينما كان يتأرجح بين الحياة والموت. في الوقت نفسه، قدمت إسرائيل المشورة الطبية من مسافة بعيدة - حتى تعافى أخيرًا. انتظرت السلطات الأردنية تعافيه ورحلته مع نشطاء آخرين من حماس من البلاد.

من الناحية التاريخية، يبدو هذا مشابهًا تمامًا لأحداث السبعينيات وأيلول الأسود، عندها فقط كان الإصبع الذي ضغط على الزناد أردنيًا وليس إسرائيليًا. في الواقع، منذ طرد مشعل، لم تعمل حماس على الإطلاق على الأراضي الأردنية. تحرك الذراع السياسي للعمل في قطر حيث يعيش مشعل واسماعيل هنية. وينتقل الفرع العسكري تحت قيادة صالح العاروري بين اسطنبول وأنقرة وبيروت. الأردن اليوم في عهد الملك عبد الله هو بلد أقل صداقة وصبرًا مع إسرائيل.