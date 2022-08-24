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بيروت: أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأربعاء أنها أوعزت للجهات المختصة إجراء تحقيق في تسجيل صوتي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يهدد بمهاجمة السفارة السعودية في بيروت.

وجاء في بيان الوزارة "وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة المعلومات طالبا إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته امام القضاء".

وأوضحت الوزارة أن التوجيهات أعطيت "إثر انتشار تسجيل صوتي بتاريخ 23 آب/أغسطس 2022 لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل ارهابي".

وأشار البيان إلى توفر معلومات للوزارة "ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم ارهاب".

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأن الحاجي يقيم في لبنان منذ سنوات و"شارك في العديد من المؤتمرات المعارضة للنظام السعودي"، حضرها مسؤولون كبار في حزب الله، المدعوم من إيران.

والحاجي في سوريا حاليا، بحسب المصدر.

وبعد قطيعة استمرت أشهرا عدة على خلفية تصريحات لوزير سابق اعتُبرت مسيئة للرياض، استأنفت السعودية في نيسان/أبريل علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان.

وعلّقت السعودية في نيسان/أبريل 2021 استيراد الفاكهة والخضار من لبنان أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

والشهر الماضي قُتل مواطن سعودي مُعارض في الضاحية الجنوبية لبيروت وأوقف شقيقاه على خلفية الواقعة.

وتعد السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية.