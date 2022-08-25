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ايلاف من لندن: أعلن في بغداد الخميس عن بدء التحقيق في تسريب صوتي عن بيع مناصب في القضاء والتربية، فيما اتهم الصدر القوى العراقية الموالية لإيران بالسعي إلى بيع ما بقي من البلد.

فقد قررت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد اليوم اتخاذ اجراءات قانونية حول تسجيل صوتي مسرب يشير الى يتطرق لـ"جرائم فساد" في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام القضاء العراقي في بيان تابعته "ايلاف" أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين (غرب) يتم التطرق فيها الى احد القضاة".

ونشر المدون العراقي المقيم في الولايات المتحدة الاعلامي علي فاضل خلال الساعات الاخيرة علي فاضل تسريباً صوتياً جديداً للنائب في البرلمان العراقي أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن" رئيس حزب الجماهير وهو يتحدث مع أحد المقاولين المقربين عن بيع مناصب ووظائف لاحد القضاة الى آخر.

في التسريب الصوتي الذي تابعته "ايلاف"، يتحدث شخص يدعى "محمد الهجف" مع محافظ صلاح الدين الأسبق النائب الحالي أحمد الجبوري "أبو مازن" وينقل إليه طلب قاض يدعى "فيصل العزاوي" التدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية.

كما يُسمع في التسجيل صوت شخص يدعى القاضي "خلف" وهو يقول انه اتفق مع الجبوري على أن يجلب له المبلغ ولديه قائمة تضم 15 شخصاً من منطقته وان هذا الاخير سيغضب من الجبوري اذا لم يعمل على تعيينهم في وزارة التربية.

ويكشف المتصل ان القاضي خلف قد استلم مبلغ 300 مليون دينار (حوالي 20 الف دولار) ثم يرد أحمد الجبوري قائلا في التسجيل إنه أبلغ المحافظ بأن لديه التزاماً بقضية "الوزير صالح" وطلب منه أن يزور "محمد الهجف" ويوقع له الصك.

وفي التسجيل احاديث عن مبالغ دفعت لتعيينات في وزارة الصحة الى طبيب.

وقد علق فاضل على التسجيل قائلا "هل سيعتقل القضاء كل من ذُكر اسمه في هذا التسريب ام للنفوذ السياسي والدولار رأي آخر ؟". وكان فاضل قد نشر منتصف الشهر الحالي مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري وهو يؤدي القسم على القرآن أمام النائب رئيس حزب الجماهير لوضع الوزارة تحت تصرفه وانه ينفذ كل ما يطلبه منه رئيس حزبه.

كما سبق له ان نشر تسريبات الشهر الماضي عن اجتماع لرئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع قادة مليشيا مسلحة وهو يتحدث معهم عن استعدادات عسكرية يجب اتخاذها حول الازمة السياسية العراقية كما يهدد في التسجيل بقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكن القضاء لم يتخذ اي اجراءات قانونية ضده او يقوم بالتحقيق معه لحد الان.

الصدر: الاطار يبيع ما بقي من العراق

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم القوى العراقية الموالية لايران ضمن الاطار التنسيقي الشيعي بالسعي الى تشكيل حكومة لاكمال ما قال انه سعي لاكمال بيع ما بقي من العراق.

وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر في تغريدة على "تويتر" اليوم تابعتها "ايلاف" ان البرلمان العراقي لم "يبرّ بقسمه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نوّاب بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين (مستقل) يكاد أن يكون (مستغل) ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال.. كثر ضدّه التهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه".

وقال انهم "وزراء بين فاسـد وبين مغلوب على أمره.. فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا إستقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل: (بطالة) ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل.. وقحط وجفاف يضرب البلاد"، و"رئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات".

تغريدة المتحدث باسم الصدر الخميس 25 اغسطس 2022 عن سعي القوى العراقية الموالية لايران الى تشكيل حكومة تبيع مابقي من بلدها

واتهم القضاء باهمال "الفســاد خوفاً أو طمعاً وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفديوية واعتقل صــبياً لسرقة (مناديل ورقية).. فماذا يرتجى من قانون يطبّق على الصغار والفقراء ولا يطبّق على الفاسد والتبعي والمليـشياوي؟".

وفي ما يتعلق بالدستور اشار الى انه "دستور صاغه ثلّة غير مختصّة بالقانون وخاطوه على مقاسهم يغيرونه بمعونة القضاء حينما لا يتوافق وشهواتهم".

وهاجم المتحدث باسم الصدر الاحزاب العراقية قائلا "أحزاب لا همّ لها إلا تقوية نفوذها بعيدة عن حب الوطن ولا تشعر بهموم الشعب حتى من صفّق لها أو صوّت لها.. تتغذى على إذكاء الطائـ*ـفية المقيتة ولا يرتجى منها الصلاح ولا الإصلاح.. ولم ولن تبادر الى محاسبة المنتمين لها على الإطلاق".. منوها الى أنه "تلك هي عناصر السلطة: (الفتوش)، فكيف تريدون من الشعب أن يحترمها؟!".

وتساءل قائلا "أين هي هيبة الدولة التي هتكها الفســاد والإجــرام والمـخــدرات والسـلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي وما الى غير ذلك".. و"لماذا تستهجنون المطالبة بالإصلاح والى متى؟!".

وعن مطالبة التيار الصدري وجماهيره بالاصلاح قال "نعم، يستهجنونه لأنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم الى الآن، نعم، كيفما تكونوا يولّ عليكم".

وقال في الختام "ولا يغير الله ما (بشعب) ما لم يطلبوا تغيير واقعهم المرير".

يشار الى أن العراق يعيش منذ حوالي العام شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021 حيث لم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ما ادخل البلاد في حالة انسداد سياسي خطيرة تنذر بنتائج كارثية وسط تصعيد في المواقف بين طرفي الأزمة الرئيسيين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والاطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية الموالية لإيران.