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الجزائر : أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر الخميس إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيفات حول الاستعمار وحرب الاستقلال.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم" وقد "قررنا معا" إنشاء "لجنة مؤرخين مشتركة" من أجل "النظر في كامل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، بدون محظورات".

وأضاف "نعيش لحظة فريدة آمل أن تسمح لنا بالنظر للمسألة بتواضع وصدق".

وشدد الزعيم الفرنسي على أن "ما نريد فعله هو بناء المستقبل، فنحن لم نختر الماضي"، مضيفا "لدينا مسؤولية بناء مستقبلنا نحن وشبابنا".

وتابع ماكرون "بناء المستقبل يعني النظر معا لمستقبلنا... أن نساعد الشباب الجزائري والفرنسي على النجاح".