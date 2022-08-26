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إيلاف من لندن: قال الرئيس الفرنسي إن العلاقات بين لندن وباريس تتجه نحو "مشاكل خطيرة" إذا لم تتمكن الدولتان من تحديد ما إذا كانتا أصدقاء أم أعداء.

ورد إيمانويل ماكرون على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية والمنافسة على قيادة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء، ليز تراس، التي قالت إن هيئة المحلفين خارجة بشأن ما إذا كان الرئيس الفرنسي "صديقًا أم عدوًا".

وأصر ماكرون على أن المملكة المتحدة ظلت حليفة، على الرغم من الخطأ العرضي الذي يرتكبه قادتها.

كلام ماكرون

أضاف الرئيس الفرنسي، على هامش زيارة رسمية للجزائر، أن "الشعب البريطاني، والمملكة المتحدة دولة صديقة وقوية وحليفة بغض النظر عمن يقودها، وأحيانا على الرغم من الأخطاء الصغيرة التي قد يرتكبونها في تصريحاتهم العامة".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن ماكرون "رفيق جيد" للمملكة المتحدة.

واتهم كبار السياسيين وزيرة الخارجية، المرشحة المفضلة لخلافة جونسون كرئيس للوزراء الشهر المقبل، بالإضرار بعلاقة المملكة المتحدة بفرنسا، الحليف الوثيق.

وكانت ليز تراس رفضت، خلال تجمع انتخابي في جنوب شرق بريطانيا، الخميس، الإجابة عن سؤال إن كان ماكرون "عدوا أو صديقا" لبلدها، مؤكدة أنها ستحكم على الرئيس الفرنسي بناء "على أفعاله".

هتافات وضحك

وعندما سألتها الصحافية التي تستضيف الأمسية "ماكرون، صديق أم عدو؟"، ردت تراس: "ما زالت هيئة المحلفين تتداول"، ما أثار ضحكا وهتافات وتصفيق من الجمهور.

وكان المرشح الثاني لقيادة حزب المحافظين ريشي سوناك رد على سؤال بالنسبة لماكرون فقال إنه "صديقا".

وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة، قال الرئيس الفرنسي إنه كان سيقدم ردا مماثلا على رد سوناك، لو طُلب منه نفس السؤال عن الزعيم القادم للمملكة المتحدة.

وقال ماكرون: "إذا لم يكن الفرنسيون والبريطانيون قادرين على تحديد ما إذا كنا أصدقاء أم أعداء - فالمصطلح ليس محايدًا - فسنواجه مشكلة".

وقال إن المملكة المتحدة كانت "صديقة وقوية وحليفة أيا كان قادتها وأحيانا على الرغم من القادة والأخطاء الصغيرة التي يمكن أن يرتكبوها في خطاباتهم".

دفاع الزهاوي

وإلى ذلك، ودافع وزير الخزانة ناظم الزهاوي عن تعليقات السيدة تراس ووصفها بأنها "فاترة". وبينما شدد على أهمية علاقة المملكة المتحدة الوثيقة بفرنسا، أشار إلى أن السيدة تراس أدلت بالتعليقات "بلمسة من الفكاهة".

لكن ديفيد لامي من حزب العمال اتهم تراس بـ "الافتقار المزعج للحكم" ، قائلا إنها أساءت إلى أحد "أقرب حلفاء بريطانيا".

وقال أحد الوزراء المحافظين إن تعليقات تراس "قوضت علاقتنا مع فرنسا تمامًا"، واصفًا إياها بـ "تاتشر الزائفة" ، في إشارة إلى رئيسة الوزراء السابقة لحزب المحافظين المشهورة بسمعة أوروبية.

وفي تغريدة، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق أليستير بيرت إن السيدة تراس ارتكبت "خطأ فادحا" وكان عليها أن تتخذ نبرة دبلوماسية أكثر.

كما شكك وزير المحافظين السابق، غافين بارويل ، في تعليق السيدة تراس ، قائلاً: "كنت تعتقد أن وزير الخارجية كان على علم بأننا في تحالف عسكري مع فرنسا".

خلافات

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية التقطت تعليقات تراس، التي سلطت الضوء على التوترات الأخيرة بين باريس ولندن.

واشتبكت المملكة المتحدة وفرنسا حول العديد من القضايا في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك عبور قوارب المهاجرين في القنال، والاتفاق العسكري بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، وإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأيرلندا الشمالية.

وانتقد ماكرون، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في وقت سابق من هذا العام، في بعض الأحيان علانية نهج حكومة المحافظين في بريطانيا.

وفي العام الماضي، رد ماكرون بغضب على دعوة جونسون العلنية لفرنسا لاستعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة.

واتهم الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء البريطاني بأنه ليس "جادًا" من خلال الاتصال على موقع تويتر، على الرغم من أنه تم تصويرهم منذ ذلك الحين جنبًا إلى جنب في قمة مجموعة السبع في ألمانيا هذا العام.