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إيلاف من بيروت: لا يمكنهم حمل السلاح، لكنهم جزء أساسي من القوات المسلحة: هؤلاء هم رجال الدين العسكريون في أوكرانيا. بعد التطوع لسنوات في شرق أوكرانيا، تم منحهم أخيرًا الاعتراف الرسمي. في مارس، أصدرت أوكرانيا قانونًا يشرع عمل رجال الدين العسكريين ويجعلهم ضباطًا. هذا يعني أن الدولة تتعاقد مع القساوسة وهم أعضاء في الجيش. وقال الأب أندري زيلينسكي: "هذا القانون هو وسيلة لتفكيك مؤسساتنا حتى تخدم الدولة احتياجات الناس، هذا تقليد ديمقراطي للغاية قائم على دستور أوكرانيا".

حل قانوني

زيلينسكي واحد من أولئك الذين عملوا على القانون. إنه قسيس عسكري ونائب رئيس دائرة الكهنة العسكريين في الكوريا البطريركية للكنيسة اليونانية الكاثوليكية الأوكرانية. في وظيفته، يشرف على 40 قسيسًا متفرغًا وأكثر من 100 كاهن متطوعين يسافرون بانتظام إلى الخطوط الأمامية. إضافة إلى ذلك، إنه رئيس مجلس الإشراف على "صندوق المحاربين القدامى الأوكرانيين" الذي يساعد الجنود وعائلاتهم.

قال زيلينسكي: "قبل هذا القانون، كان القساوسة العسكريون متطوعين، ما يعني أن لا أحد يتحمل أي مسؤولية عن حياتهم. لذلك إذا أصيب القساوسة، لا يُطلب من أفراد الجيش مساعدتهم. كانت هذه القضايا بحاجة إلى حل قانوني. ويتحدث زيلينسكي من تجربته الخاصة، فقد كان يخدم الجنود منذ عام 2006. في عام 2014، عندما بدأت الحرب في الدونباس، أصبح أول قسيس عسكري في منطقة عمليات مكافحة الإرهاب. مع لواء مشاة البحرية السادس والثلاثين، خدم زيلينسكي في جميع النقاط الساخنة بما في ذلك ماريوبول وشيروكين وبافلوبيل ودونيتسك، وبعض هذه المناطق اليوم واقعة تحت الاحتلال الروسي.

القسيس العسكري

قال: "الآن، يفهم المجتمع الأوكراني ما هو القسيس العسكري، لكن في عام 2014، قلة قليلة من الناس كانت تعرف معنى ذلك". ونظرًا إلى أن القساوسة كانوا متطوعين في ذلك الوقت، فقد كان لديهم المزيد من الحرية في الدخول إلى النقاط الساخنة والخروج منها. مع ذلك، هذا يعني أنهم كانوا غير محميين وليس لديهم أي وضع رسمي أو راتب. تم تعيين بعض القساوسة محاسبين أو في مناصب أخرى ليتمكنوا من البقاء مع وحدة عسكرية واحدة وتقديم الخدمات الروحية للعسكر.

أضاف زيلينسكي: "في المجتمع الأوكراني ما بعد الاتحاد السوفياتي، واجه العديد من صناع القرار صعوبة في فهم كيفية وجود المؤسسات الدينية في الجيش. هذا مضحك لأن الكنيسة جزء من المجتمع المدني. تخدم الدولة احتياجات الناس، لذلك إذا اعتقد الناس أن الإيمان مهم بالنسبة لهم، فيجب على الدولة أن تهيئ الظروف لممارسة تلك الحاجة".

كان نظام الكهنة العسكري موجودًا منذ قرون. يتبع القانون الأوكراني الجديد هذه التقاليد ويلبي أيضًا معايير الناتو. أدخل القانون خدمة دينية خاصة داخل وزارة الدفاع، والتي تقوم بمسح أفراد الجيش لتحديد انتمائهم الديني. تقوم الخدمة بعد ذلك بإنشاء عدد من التفويضات التي يتم توزيعها بين المنظمات الدينية المختلفة وفقًا لعدد الجنود الذين ينتمون إليها. هذا عندما تتدخل الكنائس والمؤسسات الروحية الأخرى. إنهم يبحثون عن متطوعين داخل مؤسساتهم الخاصة ويقومون بإعدادهم روحيًا. في وقت لاحق، وقع هؤلاء المتطوعون عقدًا مع وزارة الدفاع وأصبحوا أعضاء في الكنيسة العسكرية. أخيرًا، تقوم قيادة الخدمة بتعيين القساوسة إلى وحدات معينة.

طريقة جديدة

هذا، وفقًا لزيلينسكي، يغير بشكل عميق طريقة عمل القساوسة. قال: "إننا نمر في نقطة تحول، إنها مهنة جديدة، وهذا يتطلب وقتًا. للأسف، يتم تنفيذ القانون خلال الغزو الروسي. الحرب ليست أفضل سياق لبدء معاهد جديدة، لكنها قد توفر أيضًا إمكانية للعثور على أشخاص جدد". الأولوية في كنيسته هي للعمل مع طلاب المدارس الدينية ليصبحوا قساوسة في المستقبل. تابع: "مهمٌ أن نفرق بين مفهومنا العالمي عن الكهنوت العسكري والمفهوم الروسي. في روسيا، بدأت خدمة القساوسة في وقت أبكر كثيرًا مما كانت عليه في أوكرانيا، لكن هناك، تحولت إلى معهد للدعاية السياسية. هذه ممارسة خطيرة لأن القس يجب أن يخدم رفاهية الجنود واحتياجاتهم الروحية والدينية فحسب".

وهو يحذر من التفكير في القساوسة على أنهم مؤثرون في الحزب أو متلاعبون موالون للحكومة. بدلا من ذلك، يوجد القساوسة لمساعدة الجنود على الشفاء الروحي والعودة من الحرب رجال ونساء أفضل. أضاف: "إن المهمة الرئيسية للقسيس العسكري هي إنقاذ إنسانية محاربينا"، "النصر بالنسبة لنا لا يقتصر فقط على طرد المعتدي من أرضنا، ولكن أيضًا خلق مجتمع يشعر فيه الفرد بحرية وكرامة، وحيث يبقى الإنسان كائنا بشريا ".

"العبادة هي مجرد جزء صغير من واجباتنا"، كما يقول. إنها واحدة من مجالات العمل الأربعة للقساوسة العسكريين، وهي المنطقة الوحيدة التي يتم توفيرها بناءً على الانتماء الديني للجنود. على سبيل المثال، على القساوسة المسيحيين إحضار أئمة لأداء طقوس للجنود المسلمين لأنهم لا يستطيعون أداءها. المهام الأخرى عالمية وتنطبق على جميع العسكريين، بغض النظر عن دينهم. وأوضح: "على القسيس العسكري التركيز على الأنشطة الأخلاقية والتعليمية. على سبيل المثال، عندما نلاحظ عنف الجنود الروس في الأراضي الأوكرانية المحتلة، نفهم أن إنسانيتهم في خطر. الجنود الأوكرانيون مختلفون. لدينا قيم ونتعامل مع الواجبات العسكرية بطريقة حضارية".

رفاهية روحية

يقوم القساوسة أيضًا ببناء الجسور بين الجيش والمجتمع المدني بالإضافة إلى رعاية أسر قدامى المحاربين. وأخيرًا، يستشير القساوسة قيادة الجيش في الموضوعات المتعلقة بالدين والرفاهية الروحية في الوحدة. قال: "لا يمكن لأي شخص أن يكون قسيسًا عسكريًا. إنها خدمة صعبة، وتتطلب التنقل والتزامًا بدوام كامل للوحدة لأنه عليك أن تتطور معها. نحن نتحدث عن تواصل شخصي، وهي دعوة جميلة جدًا. على خط المواجهة، يوجد دائمًا إنسان، ويمكنك أن تشعر بأنك مدافع عن تلك الإنسانية. أنت أيضًا محارب، لكنك مسلح بالحب لمن تخدمهم ".

تابع: "ضروري مراقبة الجمال عندما تكون في الصفوف الأمامية: أن تشعر بشروق الشمس بعد القصف أو أن تستمتع بفنجان من القهوة عندما تستطيع. الألم والعنف والكراهية تجعلنا ندافع عن أنفسنا ورفض هذه المشاعر وشل إنسانيتنا. أعرف ما يعنيه أن تكون قسيسًا في وحدة يوجد فيها خسارة مستمرة في الأرواح البشرية. بصفتك قسيسًا، فأنت تعيش بين الجنود، وبعد ذلك، رحلوا، ويأخذون جزءًا منك معهم. إنها تجربة مؤلمة للغاية".

هناك ما لا يقل عن 100 قسيس عسكري يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية على الرغم من أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير لأنه لا يشمل المتطوعين وأولئك الذين انضموا مؤخرًا. قُتل ما لا يقل عن ثلاثة قساوسة على خط المواجهة في وقت كتابة هذا التقرير.

ختم الخبير: "نعيش في مجتمع يتسم بطلب قوي على الدين، والتوتر الشديد والحرب لا يؤديان إلا إلى تعزيز ذلك. أعتقد أن في الجيش الأوكراني دائمًا مساحة للبشر، لذلك سيحتاج دائمًا إلى شخص ما لحماية تلك الإنسانية".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "إنكستيك"