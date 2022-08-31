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دبي: دان المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ الاربعاء بشدة هجوم المتمردين الحوثيين ضد مواقع للجيش اليمني قرب تعز في جنوب غرب البلاد والذي اوقع 10 قتلى الاثنين.

وقال الدبلوماسي السويدي في بيان "أدين الهجوم الذي انطلق من مناطق سيطرة أنصار الله، ليلة الأحد، في منطقة الضباب في تعز مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود والذي يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير".

وعلى الرغم من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان/أبريل وتم تجديدها للمرة الثانية مطلع آب/أغسطس شن المتمردون المقربون من إيران هجوماً ليل الأحد الاثنين قرب مدينة تعز أسفر عن مقتل عشرة جنود وإصابة سبعة.

ودانت الحكومة "التصعيد الخطير" الذي يهدد جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة التي تحتاج اليها البلاد بعد ثماني سنوات من الحرب.

وفي بيانه، دعا المبعوث "الأطراف لاغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة المُمددة لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن ومعاناة شعبه".

أودت الحرب في اليمن بالآلاف وأغرقت أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.