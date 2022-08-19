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جدة: أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، أن تشغيل مستشفى عدن يمثل استمراراً لجهود بلاده بتقديم الدعم للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال بن سلمان إن توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام لمدة 3 سنوات، بقيمة تتجاوز 330 مليون ريال سعودي (88 مليون دولار)، يهدف لتوفير الرعاية الصحية للشعب اليمني.

وبارك لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هذا المشروع.