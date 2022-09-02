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إيلاف من بيروت: منذ الخريف الماضي، عانت الملكة اليزابيت الثانية مشكلات في الحركة، وتستخدم الآن عصا المشي بانتظام. في وقت سابق من هذا العام، اضطرت إلى ألغاء العديد من الارتباطات الرسمية، وغابت عن الكثير من الاحتفات التي أقيمت لمناسبة يوبيلها البلاتيني.

لكن، ستستقبل ملكة بريطانيا رئيس الوزراء الجديد في مقرها بالمورال في اسكتلندا لأول مرة في عهدها الطويل. وستلتقي صاحبة الجلالة ليز تراس أو ريشي سوناك في 6 سبتمبر، بعد يوم من إعلان فوز أحدهما في سباق 10 داونينج ستريت، فيما كانت تقوم في العادة بتعيين رؤساء الوزراء من قصر باكنغهام أو قلعة وندسور. مع ذلك، نُصحت الملكة البالغة من العمر 96 عامًا بالبقاء في مقر إقامتها بالمورال في أبردينشاير، حيث تستمتع بعطلة الصيف.

وفقًا لـ "سكاي نيوز"، وبغض النظر عمن يفوز اليوم بمنصب رئيس الوزراء، فهو سيصبح رئيس الوزراء البريطاني الخامس عشر الذي تعينه الملكة، وهي التي عينت ونستون تشرشل في منصبه أول مرة في عام 1951. قال متحدث باسم قصر باكنغهام الأربعاء: "ستستقبل الملكة رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الثلاثاء 6 سبتمبر في بالمورال، ثم ستلتقي رئيس الوزراء الجديد".

وفي ما يتعلق بصحة صاحبة الجلالة، غرد جيمس ماثيوز، مراسل سكاي نويز في اسكتلندا، على حسابه في "تويتر": "شوهدت الملكة في بالمورال مؤخرًا وهي تبدو بحالة جيدة بشكل ملحوظ وفقًا للمراقبين، وإن كان ذلك مع انخفاض في الحركة".

في يونيو، غابت عن الملكة عن "رويال أسكوت" لأول مرة منذ تتويجها، حيث أخذ دوق كِنْت مكانها في قيادة الموكب الملكي. كما أصيبت بكوفيد -19 مرة أخرى في فبراير، وتحدثت لاحقًا عن شعورها بالتعب والإرهاق الشيديدن.