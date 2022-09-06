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سان كريستوبال (فنزويلا): أعلن الدفاع المدني الفنزويلي الاثنين أن "بين 16 و20 شخصًا" يُفترض أنهم يشاركون في "رحلة دينية" مفقودون منذ نحو 15 يومًا في شرق فنزويلا، وأنه سيبدأ عمليات البحث عنهم صباح الثلاثاء.

وتتحدث الصحافة المحلية عن عدد أكبر من المفقودين.

ولم يُسمع أي خبر من هؤلاء المفقودين "منذ 22 آب/أغسطس" بعدما ذهبوا في رحلة "دينية" إلى مدينة لا غرينا في ولاية تاتشيرا عند الحدود مع كولومبيا، حسبما أكّد مدير الدفاع المدني في الولاية يسناردو كانال.

ولفت كانال إلى أن مولودًا جديدًا عمره ثمانية أيام في عداد المفقودين.

وترفض السلطات قول المزيد عن المسألة، بانتظار نتائج التحقيق حول طبيعة الرحلة الدينية والعدد الدقيق للمفقودين.

وقال كانال، خلال مؤتمر صحافي، إن بعض سكان المنطقة رأوا "مجموعات من الناس في مناطق جبلية"، مضيفًا أنه يأمل بالتوصل إلى "نتائج ايجابية".

وقال خوان كارلوس ايسكالانتي، وهو رئيس بلدية جاوريغوي وهي بلدة أخرى في المنطقة نفسها، "الأمر برمته غريب ... هناك عدة روايات، لن نتمكّن من معرفة أيّ منها هو الأصحّ قبل" انتهاء البحث والتحقيق.