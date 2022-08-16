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باركيسيميتو (فنزويلا): انطلقت في فنزويلا الإثنين مسابقات "سنايبر فرونتير" للألعاب العسكرية الدولية 2022، الدورة التي تنظّمها روسيا منذ 2015 وتشارك فيها دول صديقة لها مثل الصين وإيران والهند وكوبا وبورما.

وبثّ التلفزيون العمومي الفنزويلي مباشرة على الهواء جزءاً من حفل الافتتاح الذي أقيم في حصن تيريبايما دي باركيسيميتو (شمال غرب) وتخلّلته عروض وأغان وخطابات.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها فنزويلا، التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا، مسابقات في إطار هذه الألعاب السنوية التي يشارك فيها حوالى 30 بلداً، بينها أبخازيا التي لا تعترف بها سوى روسيا وبعض الدول القريبة من موسكو.

وفنزويلا الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية تقرّبت أكثر في السنوات الأخيرة من كلّ من إيران والصين.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز خلال الحفل إنّ "هذه الألعاب تهدف إلى توحيد الثقافات والشعوب أكثر ممّا تهدف" إلى إظهار المهارات العسكرية.

وبحسب وزارة الدفاع فقد أرسلت كراكاس إلى روسيا وفداً يضمّ حوالى 200 عسكري فنزويلي للمشاركة في فعاليات أخرى في إطار هذه الألعاب.