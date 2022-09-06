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إيلاف من الرباط: جددت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" في شؤونها الداخلية.

وأشارت اللجنة التي عقدت اجتماعها اليوم الثلاثاء بالقاهرة على هامش الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بالخصوص إلى قيام النظام الايراني وحليفه حزب الله بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره.

واكدت اللجنة أن "هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي".

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المملكة العربية السعودية ،ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

من جهة اخرى ،وجه مجلس جامعة الدول العربية الشكر إلى المملكة المغربية على مبادرتها بإعداد مشروع ملحق يضاف إلى" الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية"، يركز على البعد الحقوقي والقانوني والإنساني في التصدي لعملية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وذكرت الجامعة العربية في ختام اجتماع مجلسها على مستوى وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء بالقاهرة أن هذا المشروع ستنكب عليه الأجهزة المتخصصة بالجامعة لإخراجه إلى الوجود في القريب.

على صعيد ذي صلة، ، دعا قرار صادر عن المجلس بخصوص الارهاب إلى "مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية.

ورحب القرار باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا، وكذا بالرئاسة المشتركة للمملكة مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.