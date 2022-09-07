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بلغراد: اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة إلى بلغراد الأربعاء، الدول الغربية بـ"اتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا.

ردًا على سؤال حول أزمة الطاقة في أوروبا، قال إردوغان في مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، "يمكنني أن أقول بشكل علني أنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب ... صحيح. إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز" روسيا.