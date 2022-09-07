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برازيليا: أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأربعاء ان استطلاعات الرأي "كاذبة" بعد أن أظهرت أنه سيهزم أمام الرئيس اليساري السابق لولا، وذلك خلال خطاب أمام الآلاف من انصاره في برازيليا بمناسبة مرور مئتي عام على الاستقلال.

قال عن المعهد الذي منحه 32% فقط من نوايا التصويت وراء لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي حصل على نسبة 45% "هنا ليست كذبة داتافولها". واضاف "هنا تسود الحقيقة".

وأضاف الرئيس معلقا على حزب لولا العمالي الذي حكم البرازيل لمدة 14 عاما "الآن يريدون العودة إلى مسرح الجريمة". وردد "لن يعودوا".

يعتزم بولسونارو جعل هذه المناسبة استعراض قوة قبل انتخابات 2 تشرين الاول/أكتوبر الأكثر استقطابًا في تاريخ البرازيل الحديث.

قال الرئيس أمام حشود غفيرة في ساحة في العاصمة "لم أر قط مثل هذه الجماهير بألوانها الخضراء والصفراء" التي ترمز الى العلم البرازيلي.

من المقرر أن تستمر الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية في ريو دي جانيرو على طول شاطئ كوباكابانا حيث تجمع آلاف الانصار ظهرا.