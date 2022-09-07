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إيلاف من بيروت: أتى التعاون بين إسرائيل وإيران آية الله الخميني ثماره خلال الثمانينيات، خاصة خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب الإيرانية العراقية. هذا على الرغم من أن إيران الأصولية أطلقت على إسرائيل اسم "الشيطان الأصغر" ودعت فعليًا إلى القضاء على ما أسمته "الكيان الصهيوني".

بحسب صحيفة "زمان إسرائيل"، تم هذا التعاون على خلفية التغيرات الاستراتيجية التي حدثت في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي في النصف الثاني من السبعينيات وبلغت ذروتها في عام 1979: فقد أطيح نظام الشاه، الذي كان حليفًا لإسرائيل، في إيران في ثورة شعبية أسفرت عن إقامة نظام ديني بقيادة الخميني؛ وخاصت مصر، أكبر دولة عربية، خمس حروب مع إسرائيل، ثم وقعت في مارس 1979 اتفاقية سلام كاملة مع إسرائيل، اتفاقية أخرجت مصر من دائرة الصراع بين الدول العربية وإسرائيل؛ أكمل صدام حسين الملقب بـ "الرجل القوي في بغداد" إقامة حكمه في العراق، بعد أن أبعد عن مساره خصومه السياسيين في حزب البعث ومراكز القوة الأخرى في هذا البلد العربي.

الجبهة الشرقية

في 22 سبتمبر 1980، غزا العراق إيران بهدف احتلال منطقة خوزستان الواقعة في الركن الجنوبي الغربي من إيران. هذه المنطقة غنية بمخزون النفط والحقول ويسكنها في الغالب عرب سنة تربطهم علاقات عشائرية بالعرب السنة في العراق.

كان حسين يأمل في الاستفادة من الفوضى التي سادت إيران بعد ثورة 1979، وسرعان ما سيطر على منطقة خوزستان. هذه الخطوة، لو كانت ناجحة، كانت ستمنح العراق سيطرة كاملة على معبر شط العرب المهم في الخليج العربي.

في إسرائيل، نُقل عن رئيس الوزراء مناحيم بيغن قوله، بسخرية إلى حد ما، إنه يتمنى النجاح للطرفين في الحرب التي اندلعت في الخليج الفارسي. لكن في الواقع، سعت إسرائيل إلى ضمان أن تكون إيران أكثر نجاحًا في الحملة العسكرية حتى لو لم تكن لها اليد العليا.

ففي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وفقًا للتصور الاستراتيجي الذي تبلور في إسرائيل بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والعراق وما يعرف بـ "الجبهة الشرقية" (احتمال التعاون العسكري بين العراق وسوريا) والأردن وتحت ظروف معينة أيضًا مع المملكة العربية السعودية يشكلان تهديدًا عسكريًا ملموسًا لأمن ووجود دولة إسرائيل.

مخاوف وتقديرات

كانت هذه المخاوف في إسرائيل مدعومة بتقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، التي حددت أن صدام حسين كان يسعى لتحقيق الهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط، وانه سيسعى في المرحلة الاولى من تحقيق هذا الطموح لغزو محافظة خوزستان والكويت. وذلك من أجل نقل مصادر نفطية إضافية إلى سيطرته، والتي ستدر عائدات بمليارات الدولارات.

كان العراق وسوريا على رأس ما سمي بجبهة الرفض العربية، التي عارضت بشدة عملية السلام بين إسرائيل ومصر، والتي بدأت بزيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل في نوفمبر 1977. في إسرائيل، طلبوا مساعدة إيران في توريد الأسلحة والذخيرة، لأن هذا البلد الشيعي يخضع لعقوبات أميركية قاسية منذ تشرين الثاني 1979. بعد أن استولى "الطلاب" الإيرانيون المزعومون على مجمع السفارة الأميركية في طهران واستعادوا 52 مواطنًا أميركيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا. قطعت هذه العقوبات على الفور جميع المساعدات العسكرية الأميركية للجيش الإيراني، الذي كانت قواته الجوية ووحداته العسكرية الأخرى مجهزة بأحدث أنظمة الأسلحة الأميركية وأكثرها تقدمًا.

في خريف 1980، مع بداية الهجوم العراقي على إيران، كانت إسرائيل تأمل في أن تمنع المساعدات العسكرية السخية هزيمة إيرانية ساحقة، الأمر الذي من شأنه أن يمنح صدام حسين قوة اقتصادية وسياسية قصوى في سعيه ليصبح القائد الجديد للحزب. العالم العربي وبطريقته المعلنة في القتال حتى النهاية في إسرائيل.

في عدد من الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين حكوميين إسرائيليين وإيرانيين في باريس وجنيف، تم الاتفاق على المساعدة العسكرية لإيران، والتي كانت تساوي كل عنصر عسكري مفيد في أوقاتها الصعبة، وهي المساعدات التي ستدفع إيران مقابلها الأسعار المقبولة في أسواق السلاح الدولية.

دهشة وغضب

شملت المساعدات العسكرية جميع أركان الترسانة العسكرية التي تمتلكها إسرائيل: آلاف الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدبابات والمحركات وقطع غيار الطائرات والدبابات المقاتلة ومدافع الهاون والقذائف وغيرها من الذخائر. تم إرسالها مباشرة إلى إيران على متن رحلات جوية مباشرة غادرت إسرائيل أو دول أوروبية تحت أسماء مغطاة لشركات الطيران التي تشغل طائرات الشحن، أو على سفن الشحن التي غادرت ميناء إيلات وأفرغت حمولتها العسكرية في ميناء بندر عباس الإيراني.

اكتشفت الاستخبارات الأميركية بسرعة أن إسرائيل كانت تزود إيران بالسلاح على الرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. يعرف مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس كارتر، زبيغنيو بريجنسكي، كيف يخبر في مذكراته أن الأخبار المتعلقة بالمساعدة العسكرية السخية التي تقدمها إسرائيل لإيران قد تم لفت انتباهه في أكتوبر 1980، وأثارت "الدهشة والغضب على إسرائيل" في البيت الأبيض.

أدى الاكتشاف إلى محادثة غاضبة بين الرئيس الأميركي جيمي كارتر ورئيس الوزراء بيغن في منتصف نوفمبر 1980. وعد بيغن كارتر بأن تتوقف إسرائيل عن إمداد إيران "من أربطة الأحذية إلى الأسلحة المتطورة" كما قال. لكن في الوقت الذي جرت فيه المحادثة، اعتبر الرئيس الأميركي "بطة عرجاء" سياسيًا، بعد أن هزم قبل أسبوعين فقط في الانتخابات الرئاسية على يد المرشح الجمهوري رونالد ريغان. رئيس كرس كل وقته حتى مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير 1981 للإفراج عن الرهائن الأميركيين المسجونين في طهران.

خيمت قضية الرهائن الأميركيين في طهران على العام الأخير من ولاية الرئيس جيمي كارترفي البيت الأبيض ولعب دورًا مركزيًا في هزيمة خصمه ريغان في الانتخابات الرئاسية.

مباشرة وعبر وسطاء

في الواقع، استمر توريد الأسلحة الإسرائيلية في الأعوام 1981-1986، وتم ذلك أيضًا من خلال قنوات غير مباشرة من خلال تجار ووسطاء إسرائيليين وأجانب. مع استمرار تزويد إيران بالسلاح الإسرائيلي، التقى وزير الدفاع الإيراني، الذي كان يخشى على كرسيه، أو ينبغي أن أقول رأسه، في ظل استمرار الإمداد بالسلاح الإسرائيلي، بالمرشد الأعلى الخميني وأبلغه بذلك..

وجاء في تقرير لوزير الدفاع الإيراني إلى الخميني أنه في ظل المأزق الإيراني الخطير في الحصول على الأسلحة بسبب الحرب المستمرة والعقوبات الأميركية الصارمة والصارمة، تشتري إيران أسلحة وذخائر عبر وسطاء من دول مختلفة، بما في ذلك إسرائيل.وافق الخميني على استمرار شراء الأسلحة والذخيرة من إسرائيل،طالما يتم ذلك من خلال قنوات غير مباشرة، من خلال تجار السلاح والوسطاء من مختلف الأنواع وليس مباشرة من إسرائيل.

بتنسيق مع إدارة ريغان

اكتشف وزير الدفاع أرييل شارون لأول مرة، خلال زيارة رسمية لواشنطن في مايو 1982، أن إسرائيل تزود إيران بمنظومات أسلحة وذخيرة. كشف السفير موشيه أرينز في تشرين الأول (أكتوبر) 1982 أن مبيعات أنظمة الأسلحة وقطع الغيار، الغالبية العظمى منها أميركية الصنع، تمت بمعرفة وتنسيق المستويات العليا في إدارة الرئيس ريغان.

تشير التقديرات إلى أن إسرائيل باعت أسلحة لإيران في الأعوام 1980-1986 (بما في ذلك صفقات الأسلحة التي أجريت في 1985-1986 فيما يعرف بقضية إيران - كونترا، عندما تم تحويل الأموال من مبيعات الأسلحة إلى إيران إلى التمويل. متمردي الكونترا في النظام الماركسي في نيكاراغوا)، بمعدل يزيد عن 2.5 مليار دولار، وفي تقديرات اليوم، مبلغ يساوي أكثر من 6 مليارات دولار.

لعب تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة دورًا مهمًا في نجاح إيرانفي 1981-1982 لوقف الغزو العراقي لأراضيه، لتثبيت خطوط الجبهة وحتى اختراق عدة مناطق في جنوب العراق.

تبدد أمل صدام حسين في غزو منطقة خوزستان في لمح البصر، وتحولت الحرب العراقية الإيرانية إلى حرب دموية، حصدت دماء أكثر من مليون ضحية (جنود ومدنيون من الجانبين). حرب استمرت 8 سنوات حتى إعلان وقف إطلاق النار بين البلدين في أغسطس 1988.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "زمان إسرائيل" العبرية