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ايلاف من لندن: قبل اسبوع من موعد زيارة اربعينية الحسين في كربلاء، اعلنت بغداد الخميس عن وصول 1.6 مليون ايراني للمشاركة فيها بينما حل فيها اليوم وزير الداخلية الايراني.

وكشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم عن أعداد الزائرين الوافدين والمغادرين من 7 منافذ مؤكدة استمرار توافد الزوار الايرانيين بكل سلاسة وانسيابية عالية من دون اي عائق وسط توقعات بمشاركة 4 ملايين ايراني في اربعينية الامام الحسين.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الهيئة علاء الدين القيسي ان "توافد الزائرين إلى مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) مستمر للمشاركة في إحياء مراسم أربعينية الامام الحسين بن علي بن ابي طالب التي تصادف 17 من الشهر الحالي وذلك بتعاون بين السلطات الحدودية بين البلدين وخاصة الامنية منها.

واشار المسؤول الحدودي في تصريحات للوكالة العراقية الرسمية تابعتها "ايلاف" الى أن المنافذ سجلت لغاية السابع من ألشهر الحالي أعداد الزائرين الوافدين والمغادرين عبر 7 منافذ حدودية كالآتي: منفذ زرباطية بلغ 630320 وافداً، منفذ الشلامجة 365200 وافد، منفذ الشيب 120070 وافداً، منفذ المنذرية 79470 وافداً، منفذ مطار النجف 45579 وافداً، منفذ سفوان مع الكويت جنوب العراق للزائرين القادمين براً من دول الخليج 7959 وافداً ومنفذ مطار بغداد 4406 وافدين ليكون المجموع عبر هذه المنافذ هو مليون و262 الف و13 وافداً".

وتابع ان "أعداد المغادرين كانت: منفذ زرباطية 129309 مغادرين، منفذ الشلامجة 69263 مغادراً، منفذ الشيب 28606 مغادرين، منفذ المنذرية 4710 مغادرين، منفذ سفوان 5269 مغادراً "، موضحاً أن "مجموع المغادرين عبر هذه المنافذ بلغ 237157 مغادراً".

وزير الداخلية الايراني في بغداد

واليوم وصل الى بغداد وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي لاجراء مباحثات حول تسهيل وصول مواطنيه الى العراق للمشاركة في الاربعينية.

وسيجري الوزير مباحثات مع نظيره العراقي عثمان الغانمي تتعلق بتسهيلات دخول الزوار الايرانيين الى العراق ومتابعة اوضاعهم قبيل حلول موعد أربعینية الإمام الحسين.

وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي وصل الى بغداد الخميس 8 سبتمبر 2022 لاجراء محاثات حول مشاركة الملايين من مواطنيه في مراسم اربعينية الامام الحسين في كربلاء العراقية

وجاء وصول الوزير الايراني الى بغداد بعد محادثات هاتفية اجراها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نائب الرئيس الايراني محمد مخبر أمس الاربعاء تباحثا خلالها " حول جهود الحكومة العراقية بمختلف مؤسساتها في تقديم التسهيلات والحماية الأمنية لجميع الزائرين الذين يحيون ألاربعينية في مدينة كربلاء" كما قال بيان رسمي عراقي.

دخول الزائرين الافغان والباكستانيين الى العراق

واليوم اعلن المتحدث الايراني باسم لجنة الاربعين ان 15 الفا و126 زائرا باكستانيا دخلوا بلاده عبر منفذي ميرجاوة وريمدان (جنوب شرق) متوجهين الى كربلاء العراقية للمشاركة في مليونية اربعين الحسين.

واوضح جواد قنبري ان هؤلاء الزوار قدموا الى الاراضي الايرانية بواسطة الحافلات موضحا في تصريح نقله الاعلام الايراني ان العمل جار منذ اشهر لتعزيز البنى التحتية اللازمة للمنافذ الحدودية.

وعلى الجانب العراقي اعلن مستشار وزير الداخلية رئيس لجنة الأربعين في العراق موافقة بغداد على دخول الزوار الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة الحدودي الجنوبي بين العراق وايران الى البلاد للزيارة.

وقال الفريق مهدي الفكيكي في تصريح لوكالة أنباء فارس الايرانية أن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي قد وافق على دخول الباكستانيين و الأفغان الموجودين في منفذ الشلامجة إلى العراق للمشاركة في مراسم الاربعينية.

وأوضح ان السلطات الايرانية طلبت من نظيرتها العراقية ادخالهم الى العراق لان بينهم أطفال و کبار سن وذلك بعد ان أصدرت الحكومة العراقية قرارا سابقا فرضت فيه حظرا على دخول الزوار من أي جنسية غير الإيرانية برا إلى العراق وبالتالي علق عدد كبير من الزوار الباكستانيين و الأفغان المتجهين إلى العراق برا على الحدود الإيرانية.

يذكر ان المسلمين الشيعة يحيون ذكرى الزيارة الاربعينية للامام الحسين بن علي بن أبي طالب بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع رهط من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي حيث تصادف أربعينية هذا العام السابع عشر من الشهر الحالي.