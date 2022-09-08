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برلين: اعتبر الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس ان الملكة الراحلة اليزابيث الثانية كانت رمزا ل"المصالحة" مع المانيا وساهمت في "تضميد جروح" الحرب العالمية الثانية.

وكتب شتاينماير في رسالة تعزية ان "بريطانيا مدت يدها لالمانيا من اجل المصالحة، ويد المصالحة كانت كذلك يد الملكة".

وفي رسالة منفصلة، اشاد المستشار اولاف شولتس بـ "التزامها من اجل المصالحة الالمانية البريطانية".