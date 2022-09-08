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واشنطن: أفاد البيت الأبيض بأنّ الرئيس جو بايدن وقادة دول ومؤسسات عدة حليفة للولايات المتحدة بحثوا الخميس "الحاجة الى مزيد من التنسيق لضمان (توافر) مصادر دائمة وبأسعار معقولة للطاقة في أوروبا".

وناقش الرئيس الأميركي وحلفاؤه عبر تقنية الفيديو "استغلال" روسيا لإمدادات الطاقة، إضافة الى "الدعم الدولي المتواصل" لأوكرانيا، بحسب بيان للرئاسة الاميركية.

وضمّ الاجتماع، إضافة إلى بايدن، رؤساء الحكومات الكندية والإيطالية واليابانية والبريطانية والمستشار الألماني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي والرئيسين الروماني والبولندي، إضافة إلى "ممثلين عن فرنسا والاتحاد الأوروبي".

ويتصاعد القلق في أوروبا مع اقتراب الشتاء، بعدما قامت موسكو بقطع إمدادات الغاز.

وأعلنت العديد من الدول عن تدابير واسعة إلى حدّ ما تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة، أو إلى التخفيف من فواتير الغاز والكهرباء المنزلية المرتفعة.