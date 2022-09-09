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إيلاف من بيروت: يشكل رحيل الملكة إليزابيث الثانية نقطة تحول فاصلة في تاريخ المملكة المتحدة، لا سيما أن الملكة الراحلة تركت بصمات راسخة على مختلف الصعد في تاريخ هذا البلد العريق، كما طبعت الكثير من معالم الحياة العامة خلال العقود السبعة الماضية بطابعها الخاص. وبرحيلها اليوم الخميس، تستعد البلاد لعدد من التغييرات التي ينتظر أن تحدث تباعاً فور تولي الملك تشارلز الثالث، ولي عهدها، العرش رسمياً.

"حفظ الله الملك"

أول التغييرات المرتقبة سيطال النشيد الوطني البريطاني، الذي يعود بكلماته الحالية إلى القرن الثامن عشر، حيث ستتغير كلمات من "حفظ الله الملكة" إلى "حفظ الله الملك".

وقد برز النشيد الحالي وسط الحماسة التي أعقبت انتصار الأمير تشارلز إدوارد ستيوارت على جيش الملك جورج الثاني في اسكتلندا العام 1745، وتم ترديده في مسارح لندن.

وفي العادة، يتم غناء المقطع الأول فقط وسيكون الآن: "حفظ الله ملكنا الكريم! عاش طويلا ملكنا النبيل! حفظ الله الملك! جعله منتصرا سعيدا ومجيدا، عاش ليحكمنا، حفظ الله الملك".

الجانب الأيسر من وجه تشارلز

ثاني التغييرات سيطال العملات، حيث سيتم وضع وجه الملك تشارلز على العملات المعدنية المسكوكة والأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، والتي تظهر في العادة صورة من يتولى العرش على العملة البريطانية. وتحمل العملات الحالية صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وستظل العملات المعدنية والأوراق النقدية القديمة قيد التداول حتى يتم استبدالها تدريجياً بمرور الوقت.

ومن المعتاد أن يظهر وجه الملك في الاتجاه المعاكس لوجه سلفه، عملاً بالمتبع منذ استعادة النظام الملكي في العام 1660 في أعقاب جمهورية أوليفر كرومويل التي استمرت عشر سنوات. بناء على هذا، فقد تم إظهار الجانب الأيمن من وجه الملكة إليزابيث في العملات المستخدمة حالياً، لذا يجب إظهار الجانب الأيسر من وجه الملك تشارلز. وخلال فترة حكم إليزابيث التي امتدت لعقود، تم استخدام خمس صور مختلفة لها على العملات المعدنية.

كذلك، سيطال التحديث الطوابع البريدية، التي تظهر عليها حالياً صورة الملكة الراحلة، لكن يرتقب أن تحمل أي إصدارات بريدية جديدة صورة الملك الجديد.

رمز الملكة الراحلة

أيضاً، سوف يتغير الرمز الملكي، وهو العلامة التي يستخدمها الملك أو الملكة. وكان رمز الملكة الراحلة هو (إي 2 آر)، وكان يظهر أسفل صورة لتاج الملك القديس إدوارد.

وتتم طباعة الرمز في جميع أنحاء بريطانيا ويظهر على كل شيء من صناديق البريد الحمراء إلى زي الشرطة. ووفقا للتقاليد، سيتغير كل من الرمز وشعار النبالة الملكي مع قدوم الملك الجديد.

إلا أن تغيير الرمز على صناديق البريد سيشمل فقط الصناديق الجديدة، وبالتالي فإن رمز الملكة سيبقى على الآلاف منها في جميع أنحاء البلاد، تماما كما بقي العديد من رموز الملوك السابقين على الصناديق التي تم تركيبها قبل تنصيب الملكة الراحلة.