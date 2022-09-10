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باريس: اعلن قصر الإليزيه ان الرئيس إيمانويل ماكرون تحادث هاتفياً مرة أخرى السبت مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الوضع الذي لا يزال "مقلقاً للغاية" حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين "بحثاً مجدداً الوضع حول محطة زابوريجيا والذي لا يزال مقلقًا للغاية. وأكدا دعمهما لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف المصدر أن الرئيس الفرنسي "سأل الرئيس زيلينسكي عن تطورات النزاع على الأرض وحاجات أوكرانيا التي يمكن لفرنسا أن تساهم في تأمينها" في وقت أعلنت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة قدرها 2,8 مليار دولار لكييف ودول المنطقة.

وبالنسبة الى محطة زابوريجيا يتقاسم إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي "المطلب نفسه بانسحاب القوات الروسية من المنطقة لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية" بحسب الإليزيه.

بحث ماكرون وزيلينسكي هذا الموضوع الإثنين.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة عن "انقطاع كامل للتيار الكهربائي" في مدينة إنرغودار الأوكرانية (جنوب) حيث تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية وهو وضع "يعرض سلامة العمليات للخطر".

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي في بيان "هذا أمر غير مقبول بتاتاً. لا يمكن أن تستمر الامور على هذا النحو" داعياً إلى "وقف فوري للقصف على المنطقة".