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خاركيف (أوكرانيا): أكدت روسيا السبت أنها ستسحب قواتها من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا بينما أعلنت كييف أن جيشها سيطر على مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف.

في الأثناء، أكد قيادي انفصالي موال لروسيا في الشرق أن منطقة دونيتسك تشهد معارك "صعبة" بين القوات الروسية والأوكرانية.

كما ذكر مسؤول أوكراني أن قوات كييف تتقدّم باتّجاه مدينة ليسيتشانسك التي سيطرة عليها القوات الروسية بعد معارك شرسة بالمدفعية في تموز/يوليو.

ويعد إعلان موسكو عن سحب القوات وتأكيد كييف أن قواتها دخلت بلدة كوبيانسك التحوّلين الميدانيين الأكثر أهمية في القتال في شرق أوكرانيا حيث رجحت الكفة لصالح موسكو على مدى شهور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنه "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك".

وتأتي أنباء الانسحاب بعد وقت قصير من نشر القوات الخاصة الأوكرانية صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية "في كوبيانسك". وجاء في بيانها أن البلدة "كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائماً".

انتصارات جديدة

سقطت البلدة التي تعد حوالى 27 ألف نسمة وتقع على طريق مهم لإيصال الإمدادات للقوات الروسية في الشرق في الأسبوع الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

ويتوقع مراقبون أن تعلن القوات الأوكرانية عن انتصارات جديدة في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا والتي سيطر عليها الجيش الروسي أو قصفها بالمدفعية على مدى شهور.

لم يصدر أي تأكيد رسمي أن جنود كييف دحروا القوات الروسية من إيزيوم التي ترتدي أهمية كبيرة بالنسبة للعمليات العسكرية الروسية وكانت تعد حوالى 45 ألف نسمة قبل الغزو.

لكن صوراً انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت على ما يبدو القوات الأوكرانية داخل المدينة بينما ذكر مراقبون روس يتابعون النزاع وجود تقارير أولية تتحدّث عن انسحاب جيش موسكو بالفعل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو في بيان تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجنود الأوكرانيين يتقدّمون في شرق أوكرانيا ويحررون المزيد من المدن والقرى. تثمر شجاعتهم المصحوبة بدعم عسكري غربي عن نتائج مذهلة".

وأضاف "من الضروري مواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. هزيمة روسيا في ساحة المعركة تعني الظفر بالسلام في أوكرانيا".

وجاء تقييمه لوتيرة المكاسب التي تحققها القوات الأوكرانية بعدما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر الجمعة أن قواته استعادت نحو 30 بلدة وقرية في منطقة خاركيف (شمال شرق) في إطار الهجوم.

ويبدو أن التقدّم الأوكراني جاء مفاجئاً للقوات الروسية.

خطة لثلاثة أيام

وقبل يوم من إعلان روسيا عن خطة لثلاثة أيام لإعادة نشر القوات من خاركيف إلى منطقة دونباس الصناعية جنوباً، أعلنت عن إرسال تعزيزات إلى خاركيف.

وظهرت صور بثّها الإعلام الرسمي أرتال الدبابات والمدفعية ومركبات الدعم تتحرّك على طرقات غير معبّدة باتّجاه خاركيف.

تشكّل السيطرة على مراكز حضرية على غرار كوبيانسك وإيزيوم ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقع على خط المواجهة في الشرق. كما من شأن ذلك أن يخفف إلى حد كبير سيطرة روسيا على الشرق.

وفي إحدى القرى التي استعادها الأوكرانيون، أُسقطت أبراج الكهرباء وأُحرقت منازل، بحسب مراسلي فرانس برس.

وعلى الطريق المؤدي إلى بلدة بالاكليا التي استعادتها قوات كييف، شاهد الصحافيون مدرعات روسية مهجورة تحمل الحرف "Z" الذي بات رمز الغزو الروسي.

تتقدّم القوات الأوكرانية أيضاً في أجزاء من خط المواجهة جنوبا بعشرات الكيلومترات في بعض المناطق باتّجاه أراض انتزعتها القوات الروسية بداية الغزو، وفق ما ذكرت متحدثة السبت.

الوضع "صعب جداً"

بدورها، أعلنت وكالات إخبارية روسية عن وقوع ستة انفجارات كبيرة في نوفا كاخوفكا، وهي بلدة تسيطر عليها القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية.

في الأثناء، قال القيادي الموالي لروسيا دنيس بوشيلين إن الوضع في مدينة ليمان في منطقة دونيتسك "صعب جداً"، لافتاً الى معارك في "عدد آخر من البلدات"، وخصوصاً في الجزء الشمالي من المنطقة.

من جهتها، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف السبت في زيارة مفاجئة قالت إن هدفها تأكيد دعم برلين لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا.

وجاء ذلك بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إلى برلين حيث كرر مطالب كييف تزويدها بالأسلحة.

وتعهّدت مواصلة "إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أرسلت ألمانيا مدافع هاوتزر وقاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات إلى كييف، كجزء من ترسانة الأسلحة التي قدّمها الغرب ويقول مراقبون إنها أضرّت بإمكانيات الروس القيادية وفي توفير الإمدادات.

تأتي زيارة بيربوك في أعقاب زيارة مشابهة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي تعهّد بحزمة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريباً.

وقال بلينكن خلال اجتماع في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن تحرّك روسيا لإرسال تعزيزات يكشف أن موسكو تدفع "ثمناً باهظاً" لمحاولاتها انتزاع ومن ثم إحكام قبضتها على الأراضي الأوكرانية.

أضرار بالغة

لكن ما زالت القوات الروسية تتسبب بأضرار بالغة عبر قصفها مدينة خاركيف ومنطقة دونباس الصناعية في الشرق.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينغوبوف إن القصف الروسي السبت على حي خولودنوغيرسكي في المدينة أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح.

وفي وقت سابق، لفت زعيم منطقة دونيتسك التابعة لدونباس بافلو كيريلنكو إلى أن قصفاً روسياً أسفر عن سقوط قتيلين.

وتزداد المخاوف منذ أيام حيال تجدد القصف قرب محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة بأن هجمات وقعت مؤخراً قرب المحطة تمس بعمليات التشغيل الآمن للمنشأة.

وفي هذا السياق، أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث مع زيلينسكي السبت وقال إن الوضع في المحطة "مقلق".

وجاء في تغريدة أن الرئيس الأوكراني شدد خلال المكالمة على ضرورة انسحاب القوات العسكرية من الموقع.