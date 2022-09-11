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اسطنبول: تعمل مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا على تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي على ما أعلن منظمون السبت.

ويجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة أنشئت على تلغرام تم إعدادها قبل ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية.

وقال أحد المنظمين وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاماً طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق".

يقول المنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصاً بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها أحد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام "نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".

وهناك 3,7 ملايين لاجئ سوري يعيشون رسمياً في تركيا. وأدت الحرب الأهلية في سوريا إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار حوالى نصف سكان البلاد على ترك منازلهم.

ويخشى العديد من اللاجئين السوريين في تركيا ان تتم إعادتهم إلى بلادهم، خاصة بعد التحول الأخير في موقف تركيا من دمشق. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يستعد لإعادة مليون لاجئ سوري على أساس طوعي.

في شباط/فبراير وآذار/مارس 2020، توجه عشرات آلاف المهاجرين الى الحدود البرية بين تركيا واليونان بعد تهديد أردوغان بإبقاء الحدود مع أوروبا مفتوحة.