إيلاف من لندن: حقق المرشح العمالي "الباكستاني الأصول" صادق خان فوزاً تاريخياً بولاية ثالثة تاريخية كعمدة للعاصمة البريطانية لندن.

وحقق حزب العمال البريطاني المعارض انتصارا ساحقا في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الخميس، لا نتخاب عدد من رؤساء البلديات ونحو 2600 عضو للمجالس البلدية.

وهزم خان، المرشحة عن حزب المحافظين سوزان هول، كما فاز عدد من المرشحين العماليين بمناصب رؤساء البلديات في عدد من المدن الكبرى في إنكلترا.

وكان صادق خان وهو سياسي بريطاني مسلم من أصول باكستانية، دخل الحياة السياسية من بوابة حزب العمال، انتخب عن الحزب في البرلمان

وتولى عددا من المناصب الحكومية، سطع نجمه مع ترشحه لمنصب عمدة لندن، وهو أول سياسي مسلم يصل إلى هذا المنصب.

المولد والنشأة

ولد صادق خان يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 1970 في توتينغ بلندن لعائلة بسيطة هاجرت من باكستان في الستينيات، وكان والده سائق حافلة مدة 25 عاما.

عمل صادق خان بالمحاماة ونجح في إنشاء شركة خاصة في هذا المجال بخمسين موظفا، وتخصص في قضايا حقوق الإنسان ومتابعة ضحايا التمييز.

ويقول خان أن حياته لا تنحصر في السياسة، ويقول إنه يخصص قدر المستطاع وقتا لزوجته وابنتيه، وللقاء أشقائه المقيمين في لندن. ولا يخفي شغفه بالرياضة وخصوصا كرة القدم والملاكمة والكريكت، وقال إنه شارك في مارثون لندن عام 2014.

التجربة السياسية

انضم خان إلى حزب العمال، وكان أصغر منتخب لعضوية مجلس محلي في لندن حين التحق في 1994 بمجلس توتينغ وعمره 23 عاما.

وكان خان انتخب لعضوية مجلس العموم عام 2005، وعينه رئيس الوزراء السابق غوردن براون في يونيو/حزيران 2007 في منصب مستشار الحكومة لشؤون البرلمان، وكان وكيلا لوزراة شؤون الجاليات والحكومة المحلية في أكتوبر/تشرين الأول 2008، ثم وزيرا للدولة لشؤون النقل في يونيو/حزيران 2009.

وزير النقل بحكومة الظل

وشغل صادق خان منصب وزير النقل في حكومة الظل التي كونها حزب العمال في مايو/أيار 2010، وأدار حملة زعيم حزب العمال إد ميليباند، أثناء ترشحه للانتخابات الداخلية لزعامة الحزب في سبتمبر/أيلول 2010.

عمادة لندن

وكان خان ترشح لمنصب عمدة لندن عن حزب العمال وذلك على حساب منافسته تيسا جويل، وواجه في الانتخابات التي جرت في 5 مايو/أيار 2016 مرشح حزب المحافظين المليونير غولد سميث.

وكان خان خاض حملته الانتخابية الأولى تحت شعار "لكل اللندنيين"، وانطلق في الدعاية إلى برنامجه من تجربته الشخصية، وتعهد بأن يجعل الظروف في لندن مشابهة لما كانت عليه في السابق حين تمكن والداه من دفع أقساط مريحة لامتلاك سكن، وتابع هو وأشقاؤه تعليمهم في مدارس حكومية وأنهوا دراستهم الجامعية وتكوينهم المهني دون التورط في ديون كبيرة.

