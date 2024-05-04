طهران: أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن سفينة "مهدوي" التابعة لبحرية الحرس الثوري، والمجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ كروز، عبرت خلال مهمتها، خط الاستواء ودخلت النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتعد هذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى للحرس الثوري من حيث المسافة ونوع المهمة.

وتزن السفينة التي أضيفت إلى بحرية الحرس الثوري في مارس 2023، أكثر من 2100 طن، ويبلغ طولها 240 مترا وعرضها 27 مترا.

وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة الصواريخ، أرض-أرض، وأرض-جو، ومنظومة "سوم خرداد" وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.

وبحسب قائد البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري فإنه بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تم أيضا تركيب صواريخ كروز بطول 2000 كيلومتر تحمل اسم "قدر 474" على هذه السفينة.

وأضاف أن المهمة الأكثر أهمية لبحرية الحرس الثوري في المياه البعيدة هي "أيجاد السيادة البحرية والحفاظ عليها وضمان أمن خطوط الشحن".