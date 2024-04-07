طهران: تناقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تغيير الحرس الثوري الإيراني للون شعاره من الأزرق إلى الأحمر، معتبرين أن لهذه الخطوة دلالة مرتبطة بالرسائل التي وجهتها إيران الأيام الماضية لإسرائيل بشأن ردها على قصف مبنى تابع لها في دمشق.

وأرفقت المنظمة الإيرانية تغيير شعارها بآية من القرآن تقول "لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا".، وفقاً لما نقله موقع "مونت كارلو الدولية".

وراح ضحية القصف الذي استهدف المبنى الإيراني في دمشق القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي، ثاني أكبر قائد إيراني يقتل بعد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي استهدفته غارة أمريكية في بغداد مطلع 2020.

يذكر أنه في العقيدة الشيعية، يعتبر اللون الأحمر لون العباس بن علي، ابن الإمام علي ابن أبي طالب ابن عم الرسول محمد، وأول الأئمة الشيعة الاثني عشر.

ووفقا للرواية الشيعية، اشتهرت هذه الشخصية بالشجاعة والإقدام والغضب الشديد.

في اللهجة العراقية، يقال فلان "راسه حاره"، أي أنه سريع وشديد الغضب، وهذه كانت من صفات العباس بن علي، الي يعتقد أنه لا يسامح "من حلف به كذبا".

في هذا الإطار، يمكن النظر إلى أن تغيير لون الشعار، إعلاميا، يعطي دلالة على أن الحرس الثوري جاد بشأن عملية الرد على إسرائيل، وأنه لن يتراجع قبل "الانتقام" لقصف المبنى القنصلي الإيراني في دمشق ومقتل عدد من كبار قادته.