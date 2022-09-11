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لندن: بعد ساعات قليلة من تنصيبه ملكاً للمملكة المتحدة، دشّن تشارلز الثالث، أمس، عهده بمشاورات مع رئيسة الوزراء ليز تراس وأعضاء حكومتها، كما استقبل في قصر باكنغهام زعماء المعارضة في مجلس العموم.

ونُصّب تشارلز الثالث ملكاً في حفل تاريخي امتزجت فيه تقاليد تاريخية تعود إلى القرن الـ16، بالحداثة في قصر "سانت جيمس". وتعهّد ملك بريطانيا الجديد بمواصلة إرث والدته إليزابيث الثانية التي استمرت على العرش سبعين عاماً، مؤكداً إدراكه حجم الواجبات والمسؤوليات "الجسيمة" التي انتقلت إليه. وقال أمام عشرات الأعضاء في "مجلس الملك الخاص"، كان بينهم ستة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين: "سأعمل جاهداً لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر، ودول الكومنولث، والمقاطعات في جميع أنحاء العالم".